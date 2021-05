LeBron trafił fenomenalny rzut na zwycięstwo i wyznał: "Widziałem trzy obręcze" [WIDEO]

Steph Curry trafiał za trzy przez większość meczu, ale ta najważniejsza "trójka" należała do LeBrona Jamesa i to Los Angeles Lakers zapewnili sobie awans do play-offów, wygrywając 103:100. O przepustkę do post-season Golden State Warriors powalczą z Memphis Grizzlies.

3 Otwórz galerię Na Gazeta.pl