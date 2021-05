Michael Jordan zdradził treść ostatniej rozmowy z Kobe'em Bryantem. "Nie potrafię usunąć tych wiadomości"

Michael Jordan był wielkim przyjacielem 15 lat młodszego Kobego Bryanta, który w swojej autobiografii nazwał go "starszym bratem". Jordan wielokrotnie udzielał rad zawodnikowi, który w trakcie swojej wspaniałej kariery zdołał go nawet wyprzedzić w klasyfikacji strzelców wszech czasów NBA i zdobyć tylko jeden tytuł mistrzowski NBA mniej od legendy Chicago Bulls. Bryant z LA Lakers wywalczył pięć mistrzostw, podczas gdy Jordan z Bykami sześciokrotnie był najlepszy w najlepszej lidze świata.

Kobe Bryant i jego córka Gianna zginęli w katastrofie helikoptera 26 stycznia 2020 roku. Wraz m.in. z Kevinem Garnettem i Timem Duncanem zostanie w sobotę wprowadzony do Hall of Fame, czyli Galerii Sław NBA. Ceremonię ma poprowadzić Michael Jordan, co swego czasu miało być jednym z życzeń Kobego Bryanta.

"Nie potrafię tego skasować"

W rozmowie z ESPN Jordan zdradził swoją ostatnią konwersację tekstową z Bryantem, która miała miejsce 8 grudnia 2019 roku.

- Ta tequila jest świetna - napisał Bryant do Jordana, mówiąc o tequili Cincoro, którą Jordan podarował mu w prezencie.

- Dziękuje, bracie - odpowiedział Jordan.

- Tak jest, u rodziny wszystko w porządku?

- W porządku, a u Twojej?

- Wszystko dobrze.

- Szczęśliwych świąt i fajnie by było się spotkać niedługo. Trener Kobe?

- Hej, trenerze, siedzę teraz na ławce i gromimy rywalki. 45-8" - zakończył Bryant, mówiąc o meczu właśnie swojej córki Gianny, którą trenował.

- Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie potrafię usunąć tych wiadomości - przyznał Jordan w rozmowie. - Uwielbiam tę rozmowę, bo pokazuje ona ambicję Kobe - dodał.

Warto przypomnieć, że na nabożeństwie żałobnym w Kalifornii rok temu „MJ” mówił ze łzami w oczach: „Kiedy umarł Kobe, część mnie też umarła”, co pokazywało jego silną więź ze zmarłą legendą NBA.