Co za noc w NBA! 20-latek pobił niesamowity rekord rozgrywek [WIDEO]

Do dużej niespodzianki doszło w NBA w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Najsłabsza drużyna w lidze - Houston Rockets (16 zwycięstw, 47 porażek) - pokonała trzecią drużynę Konferencji Wschodniej - Milwaukee Bucks (38 zwycięstw, 24 porażki) - 143:136.

Na niespodziewany wynik ogromny wpływ miały dwie rzeczy. Pierwszą z nich była kontuzja lidera Milwaukee Bucks i jednego z najlepszych zawodników całej ligi - Giannisa Antetokounmpo. Grek już w 1. kwarcie skręcił kostkę i opuścił parkiet z zaledwie jedną minutą gry na koncie.

Rekordowy występ Portera Juniora

Pod nieobecność Antetokounmpo na parkiecie błysnęła gwiazda i lider Houston Rockets - Kevin Porter Junior. 20-latek zdobył aż 50 punktów, z czego aż 17 w ostatniej kwarcie. Porter Junior do 50 punktów dołożył 11 asyst.

To wynik historyczny. 20-letni Porter Junior został najmłodszym zawodnikiem w historii ligi, który w jednym meczu zdobył 50 punktów i miał co najmniej 10 asyst.

- Kiedy widziałem, że piłka wpada do kosza po moim trzecim rzucie z dystansu, wiedziałem już, że to będzie wyjątkowy wieczór. Wszystko mi wychodziło, starałem się ciągle skutecznie atakować, co ostatecznie przerodziło się w wyjątkowy występ - powiedział zawodnik po meczu.

Wielki występ Portera Juniora i niespodziewana wygrana Houston Rockets nie zmieniła ich sytuacji w lidze. Drużyna wciąż zajmuje ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej i nie ma żadnych szans na awans do play-off. Te rozpoczną się 22 maja.