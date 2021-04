Luka Doncić o krok od rekordu Dirka Nowitzkiego! Fenomenalna noc młodej gwiazdy

Luka Doncić nie przestaje zachwycać. Ponad tydzień temu popisał się nieprawdopodobnym rzutem w ostatniej sekundzie, dającym zwycięstwo Dallas z Memphis Grizzlies 114:113. - Sam nie wiem, jakim cudem to trafiłem. Aż dziwne, że to wpadło - śmiał się po meczu 22-latek. W kolejnym spotkaniu Doncić miał aż dziewiętnaście asyst!, ale jego zespół przegrał ze świetnie ostatnio spisującym się New York Knicks 109:117.

Kolejny popis Doncicia

Koszykarze Dallas we wtorkową noc zmierzyli się u siebie z Golden State Warriors, gdzie gra inny kandydat to tytułu MVP tego sezonu - Stephen Curry. Doncić zagrał znakomicie i był o krok od pobicia klubowego rekordu w liczbie zdobytych punktów w mniej niż 30 minut gry. Słoweniec w 28 minut rzucił aż 39 punktów! W marcu 2012 roku Dirk Nowitzki zdobył 40 punktów w 29 minut.

Doncić grał na bardzo dobrej, 65 proc. skuteczności z gry (15/23). Oprócz tego miał osiem asyst i sześć zbiórek. Lider Dallas w kwietniu ma imponujące statystyki. Zdobywa średnio 27,4 punktu, ma 8,3 asyst i 7,5 zbiórek w 35,6 minut spędzonych na parkiecie.

Stephen Curry rzucił 27 punktów i miał zaledwie dwie asysty. Pięć razy trafił jednak za trzy punkty i jego rekordowy licznik w tym elemencie w ciągu jednego miesiąca wciąż bije. W kwietniu trafił już bowiem aż 90 razy, a jego zespół zagra jeszcze na koniec miesiąca jeden mecz - na wyjeździe z Minnesotą.

- W najlepszej lidze świata nikt nigdy nie dokonał tego w trakcie jednego miesiąca. Poprzednim liderem tej klasyfikacji był James Harden, który jako gracz Houston Rockets trafił w listopadzie 2019 r. 82 trójki - pisał Piotr Wesołowicz, dziennikarz sport.pl.

Inne wyniki NBA:

Boston Celtics - Oklahoma City Thunder 115:119,

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 104:114,

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 112:133,

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103:116,

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 107:114