Dwyane Wade zainwestował w klub NBA. Właściciel Miami Heat wyraził niezadowolenie

Trzykrotny mistrz NBA Dwyane Wade wykupił pakiet akcji w Utah Jazz, poinformowało ESPN, a niedługo później potwierdził klub. – Spełniłem swoje marzenia – przyznał były gwiazdor Miami Heat, który podążył śladem innych legend koszykówki, które zainwestowały w kluby NBA. Wcześniej zrobili to Grant Hill (ma udziały w Atlanta Hawks) czy Shaquille O'Neal (Sacramento Kings), a właścicielem Charlotte Hornets jest Michael Jordan.

NBA: Dwayne Wade wykupił pakiet akcji w Utah Jazz

Zgodnie z przepisami NBA, Wade musiał kupić przynajmniej 1 proc. akcji Utah Jazz. Ale nie ujawniono, ile zainwestował. Wiemy, że za większościowy pakiet akcji Ryan Smith zapłacił w październiku 1,66 miliarda dolarów. – Chodzi o coś znacznie więcej niż koszykówka. Jesteśmy właścicielami z najkrótszym stażem w lidze. Jesteśmy też najmłodsi. Dwyane idealnie do nas pasuje – mówi Smith. – Dwyane to nie tylko koszykarska legenda, ale też znakomity lider i człowiek. Cieszymy się, że jego doświadczenie pomoże nam w rozwoju – dodał właściciel Jazz.

Właściciel Miami Heat, Micky Arison, wyraził na Twitterze niezadowolenie, że Wade nie zdecydował się zainwestować w drużynę, której barw bronił przez wiele lat, jednocześnie życząc koszykarzowi wszystkiego, co najlepsze w przyszłości. – Mój stosunek do Miami się nie zmienia, tak samo jak miłość do Heat i jego kibiców. Ale tu chodzi o coś innego. Inwestycja w Jazz to dla mnie szansa na rozwój jako inwestor i biznesmen – deklarował Dwyane.