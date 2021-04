Sensacyjny koniec kariery gwiazdy NBA! Miał stworzyć z kolegami superdrużynę

LaMarcus Aldridge niespełna trzy tygodnie temu był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w NBA. Wtedy dołączył do ekipy Brooklyn Nets, z którą miał walczyć o mistrzostwo NBA, którego do tej pory jeszcze nie wygrał. Ze względu na pułap wynagrodzeń w lidze i wysokie zarobki pozostałych zawodników zgodził się grać za minimalną pensję. Razem z Jamesem Hardenem, Kevinem Durantem i Kyrie Irvingiem mieli stworzyć superdrużynę.

LaMarcus Aldridge kończy karierę. "Piszę to z ciężkim sercem"

35-letni skrzydłowy opuścił jednak dwa ostatnie mecze Brooklyn Nets. Okazało się, że powodem były problemy kardiologiczne. Niestety, okazały się one na tyle poważne, że po zaledwie trzech tygodniach od dołączenia do nowego zespołu, Aldridge postanowił całkowicie zakończyć swoją przygodę z koszykówką.

- Piszę to dzisiaj z ciężkim sercem. Ostatni mecz rozegrałem zmagając się z arytmią. Potem mój stan się pogorszył, co jeszcze bardziej mnie zaniepokoiło. Następnego dnia powiedziałem w klubie co się stało i zachowali się świetnie, zawożąc mnie do szpitala na badania. Teraz czuję się lepiej, ale to było jedno z najstraszniejszych przeżyć w moim życiu – napisał w liście LaMarcus Aldridge.

- W związku z tym podjąłem trudną decyzję o zakończeniu kariery w NBA. Przez 15 lat koszykówka była na pierwszym miejscu, teraz czas na zdrowie i rodzinę. Nigdy nie wiesz, kiedy coś się skończy, więc ciesz się tym każdego dnia. Mogę powiedzieć, że tak robiłem – napisał 35-letni koszykarz.

Aldridge zmagał się z problemami z sercem już od dawna. W sezonie 2006/07 zdiagnozowano u niego syndrom Wolffa-Parkinsona-White’a, czyli wrodzoną wadę serca. W 2017 roku jeszcze jako zawodnik San Antonio Spurs opuszczał mecze także z powodu kłopotów z sercem.

Dla Aldridge'a ten sezon był jego 15. w NBA. Oprócz Brooklyn Nets i San Antonio Spurs reprezentował też barwy Portland Trail Blazers. Siedem razy wystąpił w Meczu Gwiazd, pięć razy był członkiem All-NBA Team.