"O mój boże!" Nieprawdopodobny wsad w NBA! Mocny kandydat do zagrania roku [WIDEO]

W ostatniej kwarcie spotkania amerykański koszykarz przy stanie 97:94 dla Charlotte przeprowadził akcję, po której w bardzo efektowny sposób zdobył punkty. - O mój Boże! - zakrzyknęli komentatorzy widząc jego wsad. Zagranie Milesa Bridgesa wzbudziło ogromny zachwyt i jest mocnym kandydatem do wsadu roku w NBA. "Czy jest to wsad roku?" - czytamy na portalu sbnation.com. Jednym z najbardziej wymownych obrazków była reakcja jego kolegi LaMelo Balla, który obserwował niesamowitą akcję Bridgesa z ławki rezerwowych i po jej wykończeniu zaczął wykonywać dziwne ruchy, nie mogąc w to uwierzyć. Z kolei inny zawodnik Hornets złapał się za głowę.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie czary, to Cezary!". Jaką karierę zrobili Polacy w NBA?

Popis Trenta Jr. w ostatniej sekundzie. Triple-double Westbrooka [WIDEO]

Zobacz kosmiczny wsad Bridgesa:

Po wsadzie koszykarza zespół Charlotte Hornets prowadził 99:94, ale nie zdołał utrzymać przewagi do końca spotkania i ostatecznie przegrał z Atlantą Hawks 101:105. Zespół Atlanty wygrał mimo tego, że w ich składzie zabrakło kilku zawodników - Trae’a Younga, Krisa Dunna, Danilo Gallinariego, Johna Collinsa, De’Andre Huntera, Cama Reddisha, Tony’ego Snella.

Legenda NBA dyscyplinarnie zwolniona. Wszystko przez relację na żywo

W całym spotkaniu Bridges zdobył 23 punkty, miał 7 zbiórek i dwie asysty. Koszykarz był najskuteczniejszym strzelcem Charlotte Hornets. Dla zespołu gości najwięcej punktów zdobył Bogdan Bogdanović - 32.

Wyniki ostatnich spotkań NBA: