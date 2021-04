Absurdalny wyczyn koszykarza podczas meczu w NBA. "To jest znak" [WIDEO]

Austriacki koszykarz w absurdalny sposób spudłował dwie próby z rzutów wolnych. "Nie każdy zawodnik NBA potrafi wykonywać rzuty wolne w taki sposób. W końcu większość z nich spędziła na siłowni wiele niezliczonych godzin, doskonaląc ten aspekt. Jednak gdy dwa rzuty wolne z rzędu nie dolatują nawet do obręczy kosza, to jest to znak, że musi spędzać więcej czasu na siłowni" - podsumował wyczyn Poetla portal clutchpoints.com.

W meczu z Sacramento Kings Austriak spędził na parkiecie niemal 30 minut. W tym czasie zdobył 12 punktów, trafiając do kosza pięć z ośmiu rzutów i notując 14 zbiórek oraz po asyście, bloku i przechwycie.

Absurdalne rzuty wolne Poetla nie przeszkodziły San Antonio wygrać meczu

Fatalnie wykonywane rzuty wolne przez Poetla nie przeszkodziły jednak San Antonio Spurs w pokonaniu Sacramento Kings 120:106. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył DeMar DeRozan - 26 i Derrick White - 18 pkt. W drużynie gości najskuteczniejszy był De'Aaron Fox - 20 pkt i Tyrese Haliburton - 18 pkt.

Poetl w obecnym sezonie bardzo słabo spisuje się na linii rzutów wolnych, ma skuteczność na poziomie zaledwie 38,4 proc. Podczas całej kariery jego statystyki również nie powalają na kolana i wynoszą 50,9 proc. w tym elemencie gry.

Poetl może występować na pozycji skrzydłowego albo środkowego. W zespole San Antonio Spurs gra od 18 lipca 2018 roku, kiedy przyszedł z Toronto Raptors razem z DeMarem DeRozanem.