Awaryjne lądowanie samolotu z koszykarzami Utah Jazz. Donovan Mitchell przeżył szok

We wtorkowy wieczór czarter z drużyną Utah Jazz wystartował z Salt Lake City w kierunku Memphis, gdzie miał odbyć się mecz. Zaraz po starcie w czarterowany boeing 757-200 uderzyły jednak ptaki. W efekcie uszkodziły tak samolot, że dalsza podróż była bardzo niebezpieczna. Samolot zdołał jednak bezpiecznie wylądować. - Zawodnicy byli wstrząśnięci incydentem i po wylądowaniu szybko przenieśli się do mediów społecznościowych – czytamy w oświadczeniu Utah, cytowanym przez CNN. Royce O’Neale napisał na Twitterze: „Bóg jest dobry”.

Utah pokonało Memphis Grizzlies 111:107. W składzie drużyny zabrakło jednak jednego z koszykarzy, który był na pokładzie samolotu - Donovana Mitchella. Według portalu clutchpoints.com opisującego zawodowe ligi w USA, zawodnik nagle był niedostępny. Według tamtejszych dziennikarzy, Mitchell był zdrowy, ale opuścił spotkanie prawdopodobnie dlatego, że cały czas przeżywa szok po incydencie lotniczym.

Po meczu Quin Snyder został spytany przez dziennikarzy o absencję w meczu Mitchella. - „Nigdy nie komentuję osobistych sytuacji zawodników i mam nadzieję, że potraficie to uszanować” - powiedział trener Utah.

Mitchell odkąd trzy lata temu dołączył do Utah otwarcie mówił o swoim strachu przed lataniem samolotem.

To nie pierwszy taki przypadek w ciągu ostatnich dni. Spotkało to również koszykarki z Michigan. Samolot z nimi na pokładzie musiał awaryjnie lądować zaraz po starcie z San Antonio, gdzie rozgrywała turniej NCAA. Sytuacja wyglądała jednak dramatyczniej niż w samolocie z koszykarzami Utah. Stracił on bowiem wysokość i pasażerowie musieli użyć masek tlenowych. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

Utah ma obecnie serię siedmiu zwycięstw z rzędu i prowadzi w konferencji zachodniej. W 47 spotkaniach odniosło aż 36 wygranych.