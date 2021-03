WOW! Chris Paul nie mógł sobie wymarzyć bardziej efektownej asysty nr 1000! [WIDEO]

Chris Paul dołączył do bardzo elitarnego grona. Więcej od niego asyst mają już tylko legendarni rozgrywający: John Stockton (15806), Jason Kidd (12091), Steve Nash (10335), Mark Jackson (10334) oraz Magic Johnson (10141). Tuż za nim, na siódmym miejscu jest Lebron James. Gwiazdor Los Angeles Lakers ma 9669 asyst. Chris Paul najwięcej asyst miał dla New Orleans (4228) oraz Los Angeles Clippers (4023).

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie czary, to Cezary!". Jaką karierę zrobili Polacy w NBA?

Paul ma 10004 asyst

W niedzielny wieczór Chris Paul 10 tysięczną asystę osiągnął w połowie trzeciej kwarty, efektownie podając lobem do Deandra Aytona, który wsadem zdobył punktem. Rozgrywający Phoenix Suns w tym meczu w 31. minut zaliczył triple-double (dwucyfrowa liczba w trzech klasyfikacjach). Zdobył jedenaście punktów, miał dziesięć zbiórek i trzynaście asyst.

Chris Paul rozgrywa swój już szesnasty sezon w NBA. Aż jedenaście razy był wybierany do Meczu Gwiazd. W klasyfikacji asyst obecnie zajmuje piąte miejsce w rozgrywkach ze średnią 8,8 na mecz. (prowadzi James Harden z Brooklyn Nets, średnia 11,1). Jeśli utrzyma takie statystyki, to będzie to jego trzynasty sezon z rzędu w pierwszej piątce zawodników z najlepszą średnią asyst. Aż cztery razy był najlepszym asystentem ligi - w sezonach 2007-2008 i 2008-2009 w barwach New Orleans i 2013-2014 i 2014-2015 w Los Angeles Clippers.

Najwięcej asyst w karierze Chris Paul miał do Blake Griffina (obecnie Brooklyn Nets) - aż 1157 i do nie grającego już Davida Westa (1120).

Dramatyczne informacje: Shawn Bradley jest sparaliżowany. Marcin Gortat zdruzgotany

Phoenix Suns z 28 zwycięstwami i trzynastoma porażkami zajmuje drugie miejsce w konferencji zachodniej. Prowadzi Utah Jazz (bilans 30-11).