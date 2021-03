Meyers Leonard wywołał burzę i został odsunięty. "Nie znałem znaczenia tego zwrotu"

Na nagraniu ze streama z gry Call of Duty, które wyciekło do mediów społecznościowych we wtorek przed południem, Leonard krzyczy do rywali: – Cholerne tchórze! Nie strzelajcie do mnie, wy pieprzone żydowskie [ang. kike] suki!

Leonard: Nie znałem znaczenia tego słowa

Jeszcze tego samego dnia władze Heat wydały w tej sprawie oświadczenie. "Miami Heat stanowczo potępia jakiekolwiek formy mowy nienawiści. Usłyszenie takich słów od gracza naszej drużyny jest szczególnie bolesne i rozczarowujące dla wszystkich, którzy pracują w klubie, ale i dla społeczności Florydy, Heat i całej NBA". Chwilę później Meyers publicznie przeprosił za swe zachowanie. "Przyznaję, popełniłem błąd, nie ma przed tym ucieczki. Przepraszam kolegów z zespołu, działaczy, fanów oraz członków społeczności żydowskiej, których skrzywdziłem. Wypowiadając to słowo, nie znałem jego znaczenia, ale to nie usprawiedliwia mojej ignorancji wobec historii. Obiecuję, że w przyszłości moje czyny będą znaczyły więcej niż słowa" – napisał koszykarz na Instagramie.

Leonardowi mogą grozić sankcje ze strony NBA, która – jak informuje ESPN – "jest w trakcie zbierania większej ilości informacji". – NBA jednoznacznie potępia wszelkie formy mowy nienawiści – powiedział rzecznik ligi Mike Bass. Heat, którzy wznowili treningi po przerwie na All-Star Game, oświadczyli, że będą współpracować przy dochodzeniu, ale do odwołania odsuwają koszykarza od drużyny.

Zachowanie Leonarda nie spodobało się również firmom z branży gamingowej, które współpracowały z koszykarzem. ASTRO Gaming, Origin PC i Scuf Gaming poinformowały, że zerwały umowy z graczem.

Władze Heat odsuwają gracza od drużyny

Leonard nie jest jedynym graczem w NBA, którego pasją są gry komputerowe. To samo hobby mają m.in. Paul George, Karl-Anthony Towns, Joel Embiid czy Gordon Hayward. Koszykarz Hornets przyznał się swego czasu do stopniowego uzależnienia od gier.

Jako zapalony gracz, Leonard wielokrotnie wypowiadał się o tym, jak bardzo lubi spotykać się z fanami na platformie streamingowej Twitch. Gracz Heat uzbierał 70 tys. odbiorców. "Ma największą energię na Twitchu. Nikt nie może się nawet do niego zbliżyć" – piszą jego fani na Twitterze.

29-letni Leonard, środkowy w ekipie Heat, który rozgrywa dziewiąty sezon w NBA, w styczniu doznał kontuzji ramienia i w tym roku wystąpił w ledwie trzech spotkaniach. W lecie może zaś zostać wolnym agentem. Drugi rok jego kontraktu z drużyną z Florydy jest bowiem "opcją zawodnika". Jeśli Leonard zdecyduje się z niej skorzystać, umowa zostanie automatycznie przedłużona, a koszykarz zarobi 10 mln dol. za rok gry.