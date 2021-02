Kapitalny rzut Doncicia na 0,1 s przed końcem meczu dał wygraną! Niesamowite [WIDEO]

W ostatnich piętnastu sekundach meczu z Boston Celtics Luka Doncić pokazał, że jest jedną z największych gwiazd NBA. Przy wyniku 104:105 Słoweniec rzucił fenomenalną trójkę, radząc sobie ze znakomitą obroną Jaylena Browna i Daniela Theisa, a potem, przy remisie 107:107, na 0,1 sekundy przed końcem zdobył punkty dające Dallas Mavericks zwycięstwo.

Boston Celtics mają dwóch uczestników Meczu Gwiazd jak i więcej porażek niż zwycięstw

- Trudno przegrywać w takich okolicznościach. Ale możemy pocieszać się, że by nas pokonać fenomenalny zawodnik musiał trafić dwa niesamowite rzuty - powiedział trener Celtics Brad Stevens.

Doncić znalazł się oczywiście w gronie zawodników, którzy wezmą udział w Meczu Gwiazd, tak, jak Jaylen Brown czy Jayson Tatum z Celtics. - Nie czuję się z tym dobrze, bo jeszcze nigdy nie przegrywaliśmy tak często - przekonywał Brown, którego drużyna ma bilans 15 wygranych i 16 porażek. Daje jej to szóste miejsce na Wschodzie, gdzie tylko cztery z piętnastu drużyn mają więcej wygranych niż porażek. Dla porównania, na Zachodzie jest osiem takich ekip.

Najwięcej punktów we wtorkową noc, 41, rzucił Nikola Jokić, którego Denver Nuggets ograli Portland Trail Blazers (111:106). Giannis Antetokounmpo (37 punktów, 8 zbiórek, 8 asyst) poprowadził Milwaukee Bucks do pewnego zwycięstwa nad Minnesotą Timberwolves (139:112) w pierwszym meczu nowego trenera Chrisa Fincha, a Steph Curry rzucił 37 punktów w zwycięstwie Golden State Warriors nad New York Knicks (114:106). Po raz pierwszy w tym sezonie w Madison Square Garden pojawili się kibice, którzy przywitali wybranego do Meczu Gwiazd Juliusa Randle'a okrzykami "MVP".