"Karen" znów atakuje. Tym razem LeBrona. Wielka drama w NBA

Do sprzeczki doszło pod koniec czwartej kwarty, gdy Lakers wygrywali w poniedziałkowym, wyjazdowym meczu z Atlantą Hawks. Kamery zarejestrowały, jak Juliana Carlos, fanka Hawks, wykrzykuje z pierwszych rzędów do LeBrona Jamesa. – Zamknij się, k…, i nie waż się odzywać w ten sposób do mojego męża! – kłóci się.

Fanka o LeBronie: pieprzony nieudacznik

Na nagraniu słychać, gdy ktoś spoza kadru prosi kobietę, by założyła maseczkę, ale ta nie reaguje. Zamiast tego wymierza w Jamesa kamerę telefonu, nagrywa wideo i podpisuje je: "pieprzony nieudacznik”. Wówczas sędzia Mitchell Ervin zainterweniował – przerwał mecz i wezwał ochronę, która wyprowadziła z hali czworo fanów – Julianę Carlos i jej męża Chrisa oraz dwoje przyjaciół. W tym czasie część koszykarzy po cichu dowcipkowała z sytuacji, część – przyglądała się temu, co się dzieje. Sytuacja wyglądała niczym kadr wyjęty ze znanego telewizyjnego show Jerry'ego Springera.

Jeszcze w korytarzu hali kobieta zdążyła nagrać na Instagramie emocjonalne wideo. Nie przeprosiła za swe zachowanie, brnęła dalej. – Oglądaliśmy mecz, Chris jest fanem Hawks od zawsze, ogląda ich mecze od 10 lat – opowiada. – Oglądamy mecz, pijemy drinki i dobrze się bawimy. A potem LeBron powiedział coś do mojego męża, więc do niego wstałam. Powiedziałam, żeby nie odzywał się tak, k…, do mojego męża. A on na to: – Nie odzywaj się tak i siadaj na tyłku, suko. Odpowiedziałam, żeby sam usiadł na tyłku albo wyp… z hali – kontynuuje na kolejnych stories.

Kamery nie zarejestrowały, aby koszykarz rzeczywiście odniósł się bez szacunku do Juliany i jej męża.

Po meczu LeBron James – Lakers wygrali 107:99, a James zdobył 21 punktów, dziewięć asyst i siedem zbiórek – sam odniósł się do sytuacji, która, jak przyznał, ani trochę go nie zezłościła. – Tęskniłem za tym. Potrzebuję interakcji z kibicami. Myślę, że niepotrzebnie ich wyrzucono – powiedział.

Koszykarz Lakers przyznał, że na dość osobliwe zachowanie małżeństwa mógł wpłynąć fakt, że tego wieczoru w hali State Farm Arena wypili oni nieco zbyt dużo alkoholu. – Wypili parę drinków, pewnie piliby dalej, więc sędziowie zrobili to, co do nich należało – dodał.

"Karen wściekła się nie na żarty!"

James stwierdził, że mąż Juliany Carlos w swoich okrzykach z trybun "przekroczył pewne granice". – Myślę, że ten facet musiał powiedzieć coś, co rozwścieczyło byka – dodał środkowy Lakers Montrezl Harrell.

Sztab Lakers dodatkowo zwrócił uwagę na to, że kobieta miała maseczkę spuszczoną na szyję. Hawks są jednym z tych klubów, które mogły wpuścić na trybuny część publiki. – Nie możemy pozwolić fanom, by nie nosili maseczek, a przy tym krzyczeli na graczy – powiedział trener Lakers Frank Vogel.

LeBron James po meczu opublikował tłita, w którym naigrywał się z Juliany, którą amerykańskie media nazwały "hecklerką", czyli kimś, kto nęka i przeszkadza aktorom na scenie, w tym przypadku – koszykarzom na parkiecie. "Karen się wściekła nie na żarty!" – napisał James.

"Karen" to slangowe określenie kobiet, które nękają innych, wykorzystując swą uprzywilejowaną pozycję. – Kocham fanów. Kocham fanów Lakers i tych, którzy są przeciwko nam. Wspaniale w końcu widzieć ich w hali, zwłaszcza gdy przed nami dwa tygodnie w rozjazdach – skończył, nieco prowokacyjnie, James.