Czwarty Polak zagra w NBA? Draft ważniejszy od reprezentacji Polski

20-letni Balcerowski od 2014 r. występuje w Herbalife Gran Canaria, zespole z najwyższej rozgrywkowej w Hiszpanii, ale w pierwszej drużynie występuje od 2017 r. W tym sezonie radzi sobie nadzwyczaj dobrze - w każdym meczu zdobywa średnio 5 punktów i 2,5 zbiórki w nieco ponad 11 minut gry.

Polak ocenia obecny sezon. "Zdecydowanie najlepszy okres w mojej karierze"

Polak dostaje sporo szans od nowego trenera Porfirio Fisaca, który częściej stawia go w roli środkowego niż silnego skrzydłowego. - Trener chce korzystać ze mnie tylko na "piątce" i czuję się z tym dobrze, bo póki gram, to jest mi obojętne na jakiej pozycji. Wcześniej jako silny skrzydłowy grałem bardzo dużo na obwodzie, a przesunięcie do roli centra pomogło mi w podkoszowych kwestiach. Myślę, że ostatnie tygodnie to najlepszy okres w mojej karierze na profesjonalnym poziomie – powiedział Balcerowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Polak zaznaczył, że po zmianie trenera nie było tematu wypożyczenia. - Trener Fisac dał mi od początku do zrozumienia, że będzie grał lepszy, niezależnie od wieku. I to się potwierdza - mówi reprezentant Polski.

Obecna umowa Balcerowskiego jest ważna do końca sezonu 2021/2022. - Na razie chcę wypełnić kontrakt – odpowiada 20-latek.

Balcerowski marzy o NBA. "Jeśli draft koliduje z terminem kadry, wybieram walkę o NBA"

W 2019 r. Balcerowski deklarował walkę o NBA, natomiast w ostatniej chwili się wycofał. Teraz ma zamiar wystartować w tegorocznym drafcie, który odbędzie się 18 listopada. Jeśli zostanie wybrany, będzie czwartym polskim koszykarzem w historii, który będzie miał możliwość gry w najlepszej lidze świata. - Jeśli dalej będę grał tak, jak ostatnio, to na pewno się zgłoszę. Draft nie powinien w tym roku kolidować z kadrą, ale gdyby kolidował, to postawiłbym na walkę o wybór w drafcie i NBA - stwierdził wychowanek Górnika Wałbrzych.

Jak dotąd Polskę w najlepszej lidze koszykarskiej na świecie reprezentowali Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat. Trybański nie brał udziału w drafcie, ale w 2002 r. podpisał trzyletnią umowę z Memphis Grizzlies. Rok później do NBA trafił Lampe, wybrany przez New York Knicks z 30. numerem draftu. Gortat trafił do NBA w 2005 r., z numerem 57 wybrali go Phoenix Suns, ale oddali go do Orlando Magic.

20-letni Balcerowski gra także w reprezentacji Polski. Był w składzie drużyny, która w 2019 r. zajęła na mistrzostwach świata w Chinach ósme miejsce.