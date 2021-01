Stephen Curry pobił swój rekord NBA! "Kosmita wrócił. Najlepszy"

Stephen Curry w niedzielny wieczór ustanowił swój punktowy rekord kariery. W wygranym przez Golden State Warriors 137:122 meczu z Portland Trail Blazers zdobył aż 62 "oczka" (wcześniej jego najlepszy wynik to 54 punkty w 2013 roku w meczu przeciwko New York Knicks). Miał bardzo dobrą skuteczność z gry (18/31 - w tym 8/16 za trzy punkty) i z rzutów wolnych (18/19). Oprócz tego zaliczył pięć zbiórek oraz cztery asysty. Co ciekawie, dokonał tego w zaledwie 36 minuty. Według statystyków ESPN, Curry jest pierwszym zawodnikiem, który rzucił tyle punktów w tak krótkim czasie gry od czasów Kobe Bryanta. Gwiazdor Los Angeles Lakers szesnaście lat temu zdobył 62 punkty w trzy minuty mniej.

REKLAMA

Kiedy 40 sekund przed końcem meczu Curry trafił za trzy punkty, to ławka rezerwowych jego zespołu oszalała z radości.

Nie żyje Paul Westphal. Był jedną z najważniejszych postaci w historii NBA

Curry jest najlepszym strzelcem, jakiego widzieliśmy

Jego wyczyn oczywiście nie przeszedł bez echa. Chwalą go wielcy NBA, media i koledzy z drużyny. - Curry pobił swój rekord kariery. Jest najlepszym strzelcem, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy i kandydatem do nagrody MVP tego sezonu - napisał na Twitterze Magic Johnson.

- Curry show. Kosmita wrócił na parkiet" - napisali dziennikarze "La Gazetta dello Sport".

- To szalona rzecz. Czułem się jak w grze komputerowej, w którą gram ze Stephem, ponieważ tam udaje mi się zdobywać po 60 punktów. Widzieć coś takiego na żywo to niesamowite uczucie. To prawdziwa legenda - powiedział James Wiseman, środkowy i tegoroczny pierwszoroczniak w Golden State Warriors.

Curry nie przestaje zatem zadziwiać w ostatnich dniach. Przypomnijmy, że kilka dni temu klub Golden State udostępnił w internecie wideo, na którym gwiazdor NBA popisał się nie lada wyczynem, rzucając 105 "trójek" z rzędu.

105 celnych "trójek" z rzędu! To wideo Stephena Curry'ego ma miliony wyświetleń!