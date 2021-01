Nie żyje jedna z najważniejszych osób w historii NBA. Ciężka choroba

O śmierci Westphala poinformował jego przyjaciel, dziennikarz New York Daily News Mike Lupica.

"Mój serdeczny przyjaciel, członek Galerii Sław NBA, odszedł dzisiaj. Miał 70 lat i zdiagnozowanego guza mózgu. Był wspaniałym mężem, ojcem, dziadkiem, graczem, trenerem i człowiekiem wiary. Bóg przyjmie w Swe ramiona wielkiego człowieka" - napisał na Twitterze Lupica.

Westphal w ostatnich miesiącach ciężko chorował

Westphal to jedna z najważniejszych postaci w historii NBA. Najpierw jako zawodnik w 1974 r. zdobył z Boston Celtics mistrzostwo NBA, dwa lata później grał w finale w barwach Phoenix Suns, pięć razy występował także w Meczu Gwiazd. W roli trenera doszedł do finału z Phoenix Suns w 1993 r., w których "Słońca" przegrały po legendarnym starciu z Michaelem Jordanem i jego Chicago Bulls (2-4). Westphal trenował też Seattle SuperSonics i Sacramento Kings. Pracował niemal do końca swego życia, jeszcze w latach 2014-2016 był asystentem trenera w Brooklyn Nets.

W 2019 r. wybrano go do Galerii Sław NBA, rok wcześniej otrzymał to samo wyróżnienie w lidze uniwersyteckiej.

W ostatnich miesiącach Westphal ciężko chorował. W lecie zdiagnozowano u niego glejaka wielopostaciowego. To agresywna postać raka mózgu, najczęściej występuje właśnie u osób starszych.