LeBron James złamał magiczną barierę! Pracował na to prawie 14 lat. Pierwszy w historii NBA

Zobacz wideo NBA. "Nawet w Dineylandzie nie można zamknąć zawodników na pół roku"

LeBron James swoją serię rozpoczął 6 stycznia 2007 roku. Od tamtej pory, w każdym z ostatnich 1000 meczów rundy zasadniczej, zdobył minimum 10 punktów, będąc pierwszym koszykarzem w historii NBA, któremu udała się ta sztuka. Po raz 1000. zrobił to ostatniej nocy, gdy Los Angeles Lakers wygrało 121:107 z San Antonio Spurs, a LeBron zdobył 26 punktów, zanotował 5 zbiórek i miał 8 asyst.

REKLAMA

Niesamowita seria LeBrona Jamesa!

LeBron James w swojej karierze tylko ośmiokrotnie nie zdobył 10 punktów w meczu rundy zasadniczej, z czego aż sześć razy w sezonie 2003/2004, który był jego debiutanckim sezonem w NBA. Dwukrotnie zdarzyło mu się to także w 2011 i 2014 roku, w czasie gry dla Miami Heat, jednak miało to miejsce w fazie play-off, która nie liczy się do tej statystyki.

LeBron James jest zdecydowanym liderem statystyki meczów z rzędu, w której koszykarze zdobyli 10 punktów. Drugi na tej liście jest Michael Jordan, któremu ta sztuka udała się w 866 spotkaniach rzędu. Trzeci Kareem Abdul-Jabbar miał takich meczów 787. Wśród aktywnych zawodników najdłuższą serią, oprócz Jamesa, może pochwalić się James Harden, który zanotował 411 takich spotkań.