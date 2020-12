Nieoczekiwane problemy Houston Rockets. James Harden z nadwagą

James Harden jeszcze kilkanaście dni temu bawił się w Atlancie i Las Vegas. W końcu dołączył jednak do zespołu i szykuje się do nowego sezonu. Fani szybko jednak zauważyli, że lider Rockets przybrał ostatnio sporo na wadze.

James Harden próbuje wymusić transfer?

Kibice dowcipkują, że w ten sposób Harden... wymusza transfer do innego klubu. W ostatnich tygodniach spekuluje się, że "Brodacz" jest niezadowolony ze swego pobytu w Houston. "Zapowiedział, że będzie jadł Philly Cheesesteaks, dopóki nie zostanie przeniesiony do pochodzącego stamtąd klubu" - śmieją się fani.

Odejście Hardena jest jednak już całkowicie realne. 31-letni koszykarz, po 11 bezowocnych sezonach na parkietach NBA, szuka miejsca, w którym mógłby powalczyć o tytuł. Zainteresowani są Philadelphia 76ers i Brooklyn Nets.

Mimo to trener zespołu Stephen Silas zapewnił, że Harden wystąpi w następnym meczu przedsezonowym. W ostatnim spotkaniu z San Antonio Spurs zagrał 21 minut, zdobywając 12 punktów. Nowy trener Rockets odbył ponoć długą rozmowę ze swoim koszykarzem.

- Zapytajcie go o zaangażowanie i pozostałe kwestie - oznajmił "ESPN" Stephen Silas - My rozmawialiśmy o koszykówce. Jestem trenerem, a on koszykarzem. Jeśli chodzi o jego zaangażowanie w to, jak planujemy grać, był bardzo skupiony. Jeśli chodzi natomiast o plotki transferowe i pozostałe aspekty, nie mogę o tym mówić. Powtórzę. To kolejne pytanie, z którym musisz się skierować do niego - dodał trener Houston Rockets.

Sam koszykarz w rozmowach z mediami wypowiadał się kurtuazyjnie. – W tym momencie skupiam się tylko na grze w Rockets – przyznał. – Dobrze się czułem na parkiecie pierwszy raz od bańki w Orlando. W końcu miałem okazję zmierzyć się w grze 5 na 5 i poszło nieźle – dodał.

Houston Rockets kolejne spotkanie przedsezonowe rozegrają w nocy z czwartku na piątek 18 grudnia.