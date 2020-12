LeBron James przejdzie na emeryturę za kilka lat! "Chcę zagrać z synem w NBA"

LeBron James niedawno podpisał nową umowę z Lakers, która wiąże go z drużyną z Los Angeles do końca sezonu 2022/23. MVP ostatnich finałów NBA otrzyma za ostatnie dwa lata gry 85 mln dol. A to oznacza, że w trakcie kariery zarobi w sumie aż 429 mln dol.

REKLAMA

James: To mój cel numer jeden

Ale nie to było dla Jamesa najważniejsze w momencie podpisywania kontraktu z Lakers. Jak twierdzi sam koszykarz, jego marzeniem jest wyjść na parkiet NBA razem ze swoim synem – Bronnym.

Zobacz wideo "To nie jest łatwe, żeby wrócić po Covidzie i grać mecze co trzy dni"

– Dzięki nowej umowie stanę się wolnym agentem w chwili, w której mój starszy syn skończy liceum – przyznał na konferencji prasowej. – Będę miał do wyboru: czy chcę jeszcze grać, czy poświęcić się życiu rodzinnemu. Mogę również postanowić, że chcę wspomóc syna – dodał.

Bronny ma 16 lat i występuje w licealnej drużynie Sierra Canyon. Za trzy lata – o ile nie zmienią się w tej sprawie przepisy – będzie mógł ominąć grę w NCAA i przystąpić do draftu NBA. Inną kwestią jest, czy na pewno starczy mu talentu i umiejętności, by dołączyć do ligi.

James o chęci gry z synem wspomina już od kilku lat. – Chcę być tam dla niego i przekazać mu całą wiedzę, jaką mam. To właśnie możesz zrobić dla swych dzieci, gdy zaczynają być dorosłe – mówił w podcaście Kevina Duranta "Uninterrupted". – To mój cel numer jeden – mówił w trakcie finałów w 2018 r. – Wyjść na parkiet z Bronnym. W tym samym zespole albo naprzeciw siebie.

W momencie, gdy Bronny będzie mógł przystąpić do naboru do ligi, James senior będzie miał 38 lat. Patrząc jednak na jego atletyzm i siłę fizyczną można przypuszczać, że LeBron James wciąż będzie wówczas graczem na poziomie All-Star.

James i Lakers będą bronić tytułu

W tym sezonie celem Jamesa będzie obrona mistrzowskiego tytułu z Los Angeles Lakers. Jak do tej pory, "Królowi" ta sztuka udała się tylko raz, w czasach gry w Miami Heat.

Umowę przedłużył także drugi z gwiazdorów Lakers, Anthony Davis, który związał się z klubem z Los Angeles na pięć lat, za co otrzyma 190 mln dol., przy czym ostatni rok jest opcją zawodnika. Drużynę wzmocnili też m.in. najlepszy rezerwowy zeszłego sezonu w barwach Clippers Montrezl Harrell, Marc Gasol (Raptors), Wesley Matthews (Bucks), Alfonzo McKinnie (Cavaliers) i Dennis Schröder (Thunder).

– Mentalnie czuję się na siłach. Jestem zdrowy, moja rodzina również. Jestem w świetnym miejscu w życiu – przyznał James. NBA wróci do gry pod koniec grudnia. Sezon zasadniczy potrwa do 16 maja, finały mają zakończyć się najpóźniej pod koniec lipca.