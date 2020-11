Gwiazdor NBA usłyszał fatalną diagnozę. Spełnił się najgorszy koszmar

O fatalnej kontuzji poinformował klub koszykarza, Golden State Warriors. Zespół NBA za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wydał komunikat, potwierdzając fatalną diagnozę przekazaną wcześniej na Twitterze przez dziennikarza Adriana Wojnarowskiego, dziennikarza ESPN.

- Klay Thompson doznał zerwania prawego ścięgna Achillesa, rezonans magnetyczny wykonany dzisiaj w Los Angeles potwierdził diagnozę. Thompson doznał kontuzji podczas środowego treningu. Wszystko wskazuje na to, że opuści cały sezon 2020-21 - możemy przeczytać na Twitterze Golden State Warriors.

Thompson trenował z kilkoma innymi graczami NBA w Los Angeles. Po jednej z akcji poczuł ból w łydce i upadł na parkiet - informował ESPN. "Nie był w stanie wyjść z hali o własnych siłach" - dodał dziennikarz "The Athletic" w środę wieczorem, w trakcie naboru do ligi NBA.

- Dla koszykarza, który ostatni rok poświęcił na powrót do pełni zdrowia, to prawdziwy dramat. Thompson stracił już cały poprzedni sezon. W szóstym meczu finałów w 2019 r. zerwał więzadła ACL i miesiącami przechodził trudną i żmudną rehabilitację. Warriors i tak nie załapali się na grę w "bańce", w tym czasie stawiając na nogi swoje gwiazdy - Thompsona i Stephena Curry'ego. Wszystko wskazywało na to, że Thompson - trzykrotny mistrz NBA, jeden z najlepszych w historii ligi strzelców za trzy - wróci na parkiet po blisko 500 dniach pauzy i będzie świecił jak dawniej. Aż do środowych zajęć - pisał w swoim tekście Piotr Wesołowicz.

Po tym jak Thompson doznał kolejnego fatalnego urazu, wiele koszykarzy okazuje mu wsparcie. LeBron James przyznał na Twitterze, że będzie się modlił za jego zdrowie.

Słowa otuchy dodali koszykarzowi Golden State Warriors również inni. - Szybkiego powrotu do zdrowia Klay - brzmi wpis na profilu "NBA on ESPN".

Do wsparcia dołączył się również Draymond Green, kolega Klay z Golden State - Modlitwa za mojego brata - napisał koszykarz na Twitterze.

- Dziękuję wszystkim za myśli, życzenia i modlitwy za Klaya. Bardzo to doceniamy. On wróci w sezonie 2021-22. [...] To tylko kolejna próba - napisał na Twitterze ojciec Klaya, Mychal Thompson.

Kontuzja Thompsona zbiegła się w czasie z naborem do ligi NBA. Mający drugi wybór Warriors zdecydowali się na 19-letni Jamesa Wisemana, który na uniwersytecie w Memphis spędził ledwie rok. Thompson ma ważny kontrakt z GSW do 2024 roku, który da mu aż 189 mln dolarów. Podczas sezonu 2018/2019 koszykarz miał średnio 21,5 punktu i 3,8 zbiórki na mecz.

NBA rozpocznie sezon 22 grudnia. Oficjalnie potwierdzono tę informację na początku listopada.