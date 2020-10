LeBron James czy Michael Jordan? "Wysłał publiczną wiadomość, stwierdzając, że nie jest lepszy"

Przed tygodniem Los Angeles Lakers po raz czwarty pokonali Miami Heat w finale NBA i sięgnęli po mistrzowski tytuł. Dla lidera Lakersów, LeBrona Jamesa, to już czwarty tytuł. Doświadczony Amerykanin zdobył go z trzecim zespołem, wcześniej dokonywał też sztuki właśnie z Miami Heat oraz Clevland Cavaliers.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA. "Nawet w Dineylandzie nie można zamknąć zawodników na pół roku"

Po meczu i kolejnym triumfie Jamesa w USA wróciła dyskusja dotycząca tego, kto jest najlepszym koszykarzem w historii NBA. Zawodnika Lakersów porównuje się z Michaelem Jordanem, który po mistrzostwo ligi sięgał aż sześć razy z Chicago Bulls.

Zdania na ten temat są podzielone. Dziennikarz FOX Sports, Skip Bayless, bez cienia wątpliwości za najlepszego uznaje Jordana. - LeBron przyznał ostatnio, że nie widział "The Last Dance" (serial o Jordanie i jego ostatnim sezonie w Bulls - red.) i w najbliższych dniach obejrzy go w ramach pracy domowej. Nie mówi tak ktoś, kto czuje się najlepszy. LeBron wysłał publiczną wiadomość, stwierdzając, że nie jest lepszy od Michaela i musi się jeszcze od niego uczyć - powiedział.

LeBron James lepszy w 29 stanach, Michael Jordan w 21

Co innego wskazał algorytm amerykańskiej firmy BETOnline. Stworzyła ona ankietę, zadając pytanie o najlepszego zawodnika w historii NBA. Dzięki algorytmowi BETOnline możliwe było wskazanie, który z koszykarzy wygrywał w poszczególnych stanach USA.

I tak LeBron triumfował w 29 stanach, a Jordan w pozostałych 21. Amerykanie wciąż nie potrafią jednoznacznie wskazać najlepszego koszykarza w historii, a jakie jest wasze zdanie?

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Czytaj też: