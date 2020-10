Los Angeles Lakers mistrzami NBA! LeBron James czwarty raz MVP finałów!

Przy stanie 3:1 większość kibiców i ekspertów twierdziła, że mistrzostwo dla Los Angeles Lakers jest formalnością. W piątym meczu niespodziewani zwycięzcy konferencji Wschodniej, koszykarze Miami Heat odnieśli zwycięstwo. Było to zwycięstwo tak zaskakujące, że sfrustrowany LeBron James opuścił parkiet kilkanaście sekund przed końcową syreną.

Los Angeles Lakers mistrzami NBA! Koniec frustracji LeBrona Jamesa

Po meczu rozgrywanym w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu LeBron James powodów do frustracji już nie miał. Gwiazdor Lakers postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i poprowadzić drużynę z Los Angeles do czwartego zwycięstwa nad swoim byłym zespołem. 35-latek zdobył 28 punktów, zaliczył 14 zbiórek i dołożył do tego 10 asyst, wydatnie przyczyniając się do wygranej Jeziorowców. W liczbach James był najlepszy na parkiecie.

Heat w szóstym meczu finałowej rywalizacji nie mieli żadnych szans. Lakers bardzo szybko wypracowali ośmiopunktową przewagę. W drugiej kwarcie ta przewaga wynosiła już 30 punktów, a w najgorszym dla ekipy z Miami momencie, Lakers prowadzili 82:46. Koszykarze Erika Spolestry ruszyli do ataku w ostatniej części spotkania, ale strat nie zdołali odrobić, zmniejszając je jedynie do 13 punktów.

Dzięki tegorocznej wygranej Lakers zrównali się w liczbie tytułów z Boston Celtics. Obydwa zespoły mają ich na koncie po 17. Bohater ostatniego spotkania finałów, LeBron James, może się natomiast pochwalić czwartym mistrzostwem NBA, a także czwartym tytułem MVP finałów.

