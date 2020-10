LeBron James "w dążeniu do prześcignięcia Michaela Jordana". Jak 35-latek dba o swoją formę?

Po awansie z Los Angeles Lakers do finałów NBA w obecnym sezonie, LeBron James wrócił do czasów, gdy przeszedł do klubu z Cleveland Cavaliers, a jedną z nielicznych osób, które w niego wierzyły, był Kobe Bryant. - Pamiętam, gdy zdecydowałem się tu przyjść. Od razu wysłał mi wiadomość, w której napisał: "Witaj, bracie. Witaj w rodzinie". To był dla mnie specjalny moment, ponieważ w tamtym czasie mało osób we mnie szczerze wierzyło. Dużo osób mówiło: "Cóż, możemy nie chcieć LeBrona w tym punkcie kariery" albo "Czy on jest właściwy? Czy on zabierze nas do finałów?" - powiedział 35-latek.

LeBron James po raz dziewiąty w finałach. Jak 35-letni koszykarz utrzymuje formę?

Dziennikarze "Mundo Deportvio" zdradzili, jaką dietę utrzymuje koszykarz Los Angeles Lakers, aby podtrzymać swoją formę. "Dbanie o swoje ciało stało się kluczowym elementem w jego dążeniu do prześcignięcia Michaela Jordana" - czytamy w artykule.

Według informacji hiszpańskiego dziennika LeBron James swój dzień zaczyna posiłku bogatego w białko i owoce (naleśniki z białek jaj, jagody i jogurt odtłuszczony lub kanapka z pełnoziarnistego pieczywa z odrobiną masła orzechowego). Do klasycznych śniadań dochodzą także koktajle proteinowe, które mają dodatkowo wzmocnić organizm.

LeBron James może dodatkowo dbać o swoją formę, ćwicząc we własnym domu. W mediach społecznościowych koszykarza niejednokrotnie można było zauważyć prywatną siłownię, która jak podaje "Mundo Deportivo", jest zrobiona odzwierciedleniem klubowej wersji. W okresie przygotowawczym trzykrotny mistrz NBA ma skupiać swoją dietę na niskotłuszczowym białku i węglowodanach (sałatki z różnymi rodzajami warzyw, makarony pełnoziarniste i pierś z kurczaka).

W pierwszym meczu tegorocznych finałów NBA Los Angeles Lakers pokonało Miami Heat 116:98. Szczególnie wyróżniającymi się zawodnikami byli LeBron James (25 pkt, 13 zbiórek, 9 asyst) oraz Anthony Davis (35 pkt, 9 zbiórek, 5 asyst). Kolejne finałowe spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 3:00 czasu polskiego.