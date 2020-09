Kawhi Leonard zadziwił świat NBA! I zrobił to jednym palcem. Nie do wiary [WIDEO]

Spektakularna obrona Kawhiego Leonarda zatrzymała Jamala Murraya w jednej z ostatnich akcji meczu Denver Nuggets - Los Angeles Clippers. Zawodnik NBA zablokował rzut do kosza jednym palcem. Nie do wiary! To wideo musicie obejrzeć.

https://www.youtube.com/watch?v=u-U-woeU7es