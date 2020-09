Jest jak Michael Jordan, czy Magic Johnson. 21-latek podbija NBA. Fenomen

Michael Jordan, Magic Johnson czy Larry Bird, to tylko niektóre legendy NBA, do których porównywany jest Luka Doncić. Mimo, że Dallas Mavericks odpadli w pierwszej rundzie play offów, to 21-letni Słoweniec zachwycił kibiców i ekspertów.

Fot. Kevin C. Cox / AP