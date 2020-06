"Byłem nękany, molestowany seksualnie i gwałcony. Teraz ściąłem włosy. To było coś więcej"

Na swoim Instagramie młody koszykarz zamieścił film ze ścinanymi włosami. Lonnie Walker zrobił to nie bez powodu. Razem z filmem zamieścił długą wiadomość, w której ze szczegółami opisał traumatyczne przeżycia z czasów szkolnych.

Przerażająca historia z dzieciństwa koszykarza NBA

- Prawda jest taka, że w piątej klasie szkoły podstawowej zacząłem zapuszczać włosy. Było to dla mnie czymś w rodzaj kamuflażu. Po ukończeniu piątej klasy większość wolnego czasu spędzałem w towarzystwie rodziny. Byłem nękany, molestowany seksualnie i gwałcony. Nawet się do tego przyzwyczaiłem, ponieważ będąc w tym wieku, nie zdajesz sobie sprawy, co to jest tak naprawdę - napisał Lonnie Walker.

I kontynuował: - Byłem łatwowiernym ciekawskim dzieckiem, które nie wiedziało, jaki jest prawdziwy świat. Moje włosy były czymś, co mogłem tworzyć i kontrolować, bo były tylko moje. I dawały mi pewność siebie.

- Z powodu tego wirusa zacząłem naprawdę patrzeć na siebie w lustrze. Zobaczyłem, kim naprawdę byłem. Krótko mówiąc, dzięki tej podróży odnalazłem spokój i wewnętrzne szczęście. Przebaczyłem wszystkim, nawet ludziom, którzy na to nie zasługują. Dlaczego? Ponieważ to jest śmiertelny ciężar. Ścięcie moich włosów było czymś więcej niż tylko zwykłym obcięciem. Moje włosy stanowiły kamuflaż niepewności. Ale teraz jest lepiej niż kiedykolwiek. W nowej fryzurze. Zrzuciłem mentalny, emocjonalny, fizyczny i duchowy ciężar. Życie zawsze będzie trudne - zakończył koszykarz San Antonio Spurs.

Lonnie Walker jest rezerwowym zawodnikiem San Antonio Spurs. W NBA gra od 2018 roku.

