Rodman wzywa do wstrzymania zamieszek w USA. "Nie jesteśmy pieprzonymi zwierzętami"

guavajuice 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

ma racje, ale odwołanie do zwierząt nie trafione. Protestujący mają rację, ale rozpierduchy, demolka i kradzieże to karygodne, uderzają nie w państwo tylko w zwykłych obywateli, dzielą w ten sposób społeczeństwo. Pewnie już sa teorie ze ktos za ty stoi, podburza...Medialny przekaz skierowany jest na te najbardziej drastyczne wystepki byc moze po to żeby odwrócić uwage od sedna sprawy i podzielić opinie, rozmyć sprawe, ze wiadomo jak czarni są tacy to policja taka itd.. Z politycznego wymiaru to tez moze byc kolejne uderzenie w trumpa lub w wogole w usa, moze oddanie ciosu za podburzanie do majdana w kijowie, do protestow w hk, kto wie, czy tez demokratyczna opcja grajaca na oslabienie wizerunku prezedynta przed zblizajaca sie kampania