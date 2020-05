NBA jedzie do świata Disneya. Koszykarze tam dokończą sezon? Pierwsze szczegóły

NBA negocjuje możliwość dokończenia sezonu w sportowej części Disney World na Florydzie. Ogromny ESPN Wide World of Sports Complex miałby być miejscem, w którym wszystkie drużyny zostaną skoszarowane, przygotują się do sezonu i wznowią go pod koniec lipca.

Fot. Jim Mone / AP

