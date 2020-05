W dokumencie o Jordanie zabrakło jego pierwszej żony. Zapłacił krocie za jej milczenie?

W serialu "The Last Dance" opisującym karierę Michaela Jordana zabrakło Juanity Vanoy, pierwszej żony koszykarza, z którą rozwiódł się w 2006 roku. Jak się okazuje, możliwe jest, że to z powodu klauzuli poufności, którą mieli podpisać w trakcie rozwodu.

Fot. Thibault Camus) / AP

