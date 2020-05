Pierwsze buty Michaela Jordana sprzedane za fortunę! Absolutny rekord

Cena wywoławcza pierwszych butów noszonych przez Michaela Jordana podczas jego debiutanckiego sezonu w Chicago Bulls wynosiła 150 tys. dolarów. Można je było kupić na londyńskiej aukcji w Sotheby.

Najdroższe sportowe buty w historii

Czerwono-czarno-białe buty były nietypowe, ponieważ Jordan miał ten model specjalnie dopasowany. Rozmiar lewego buta (13) był odrobinę mniejszy niż prawego (13,5). Buty Air Jordan zostały sprzedane przez Jordana Gellera, założyciela muzeum trenerów Shoezeum w Las Vegas za rekordową sumę. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nie na internetowej akcji w Sotheby aż 560 tys. dolarów. Poprzedni rekord wynosił 437,5 tys. za parę butów Nike "Moon Shoe" z 1972 roku.

Tak wyglądają najdroższe tenisówki w historii:

- Widzieliśmy ogromne licytacje do momentu zamknięcia sprzedaży, których wartość wzrosła ponad dwukrotnie w ostatniej godzinie. W połączeniu z silnymi międzynarodowymi licytacjami z sześciu krajów na czterech kontynentach to pokazuje nie tylko niesamowitą atrakcyjność Michaela Jordana, ale także to, że kolekcjonowanie tenisówek jest naprawdę globalnym i rozwijającym się rynkiem - powiedział Brahm Wachter, dyrektor ds. Rozwoju eCommerce w Sotheby, cytowany przez agencję Reuters.

Aukcja zbiegła się w czasie z 35. rocznicą powstania marki Air Jordan i pokazem 10-częściowego dokumentu ESPN "The Last Dance" o Chicago Bulls i Jordanie.

