Legia Warszawa została po raz drugi z rzędu mistrzem Polski koszykarzy. W wielkim finale Polskiej Ligi Koszykówki Legioniści pokonali Zastal Zieloną Górę 4-3, zwyciężając w decydującym, siódmym meczu 78:70. "22 sekundy przed końcem, przy wyniku 75:70 dla Legii, na linii rzutów wolnych stanął Jayvon Graves. Trafił dwukrotnie i już wiadomo było, że mistrzostwo zostanie w Warszawie. Owszem, Zastal w tym finale potrafił wrócić z zaświatów, ale takiej przewagi już nie był w stanie odrobić. "Mistrzem Polski jest, ukochana ma, mistrzem Polski jest, Legia Warszawa!" – zagrzmiało z trybun po raz kolejny, a po chwili zaczęła się radość. Radość z drugiego z rzędu i dziewiątego mistrzostwa Polski w historii" - opisywał na łamach Sport.pl Łukasz Cegliński.

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Gwiazdor Legii zdradził, dlaczego odszedł do Izraela

W obronieniu tytułu pomógł Legii Dominic Brewton III, który trafił do zespołu w trakcie sezonu. Rzucający z USA notował średnio 14,5 pkt na mecz, cztery zbiórki i 3,4 asysty. W samym finałowym meczu rozegrał nieco ponad 26 minut i rzucił 11 punktów.

Dziennikarze Interii informują, że Legia chciała, by ten został w klubie. Nawet miał konkretną propozycję, ale zdecydował się odejść i przeniósł się do... Izraela, a konkretniej - Bnei Herzliya.

Serwis zapytał go, dlaczego postanowił odejść. - Legia to dla mnie dom i bardzo chciałbym tam wrócić, ale prawda jest taka, że odeszła dosłownie cała drużyna, a ja nie do końca chciałem być jedynym, który zostanie - stwierdził.

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- Obserwowałem, jak klub kontraktuje nowych graczy, byłem ciekaw, jaki zespół budują. Muszę przyznać, że podobało mi się to, co starają się zrobić, ale granie tam bez moich byłych kolegów po prostu nie wydawało się właściwe - dodał.

- W sytuacji, gdy odeszli wszyscy moi koledzy z zespołu, powrót musiałby się wiązać przynajmniej z kwotą, która by mnie w pełni satysfakcjonowała. Niestety, nie udało nam się osiągnąć tej sumy, ani nawet do niej zbliżyć - podkreślił.

Na zakończenie zdradził, że opłaca studia młodszemu bratu i gdyby nie musiał już płacić za naukę i wynajem mieszkania, zapewne wróciłby do Legii. - Wtedy pieniądze nie miałyby dla mnie aż tak wielkiego znaczenia, bo ta sytuacja w Warszawie i rola w zespole były wręcz idealne dla mnie i mojej przyszłości - podsumował.