LeBron James mimo blisko 42 lat będzie kontynuować karierę. Legendarny koszykarz potwierdził informacje mediów o swoim przejściu do Philadelphii 76ers. Amerykanin podpisał umowę na dwa lata, ma zarobić blisko 4 mln dolarów za sezon gry.

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"To moja ostateczna decyzja. Nie idę po pieniądze. Nie idę po rodzinę. Po co naprawdę gram w tym momencie? Wciąż chcę się poświęcać. Wciąż chcę pracować. Wciąż chcę harować. Wciąż chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na wygranie kolejnego mistrzostwa.. Wierzę, że mogę pomóc uczynić Philadelphię 76ers drużyną mistrzowską i jestem tak podekscytowany, by ożywić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni" - poinformował James.

Trump zaatakował Jamesa. "Może jest rasistą"

LeBron James znalazł się w centrum uwagi również podczas odbywającej się w Białym Domu konferencji prasowej. Donald Trump został zapytany przez dziennikarza Fox News o to, czy największym koszykarzem w historii jest Jordan czy James. Prezydent Stanów Zjednoczonych swoją odpowiedzią wywołał prawdziwą burzę.

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"Michael Jordan to mój kumpel. Gram z nim w golfa. To naprawdę dobry facet. Myślę, że LeBron jest... może jest rasistą, ale może nie lubi Trumpa. Nie wiem. Lubię tylko ludzi, którzy lubią mnie, więc powiedziałbym, że Michael Jordan bez dwóch zdań." - stwierdził Donald Trump, cytowany przez reuters.com.

James to zdeklarowany przeciwnik polityki Trumpa

Nie jest tajemnicą, że LeBron James nie należy do zwolenników obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas trzech ostatnich wyborów prezydenckich koszykarz popierał publicznie kontrkandydatów Trumpa. Do tego legendarny zawodnik w 2017 roku wyraził oburzenie decyzją polityka, który wycofał zaproszenie do Białego Domu dla ówczesnych mistrzów NBA, Golden State Warriors. Lider zespołu Stephen Curry oświadczył wówczas, że odrzuciłby możliwość wizyty, co wywołało stanowczą reakcję Trumpa.

Klasy ani Jordana ani Jamesa nie należy podważać. Starszy z koszykarzy zdobył w latach 90 sześć tytułów mistrzowskich z Chicago Bulls. Jordan pięciokrotnie zdobywał tytuł MVP. James ma na koncie cztery mistrzowskie pierścienie z Cleveland Cavaliers, dwukrotnie z Miami Heat i raz z Los Angeles Lakers, czterokrotnie był wybierany MVP ligi NBA.