Spełnił się najgorszy scenariusz. 14-krotne mistrzynie Polski wycofane z rozgrywek

13 zespołów przystąpi do Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/2027. Największą niespodzianką jest nieobecność VBW Gdynia. Zespół został wycofany z rozgrywek z powodu problemów finansowych. Drużyna 14-krotnych mistrzyń Polski nie przystąpiła nawet do procesu licencyjnego. Jeszcze dwa lata temu świętowała zdobycie mistrzostwa Polski.

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- Decyzja o wycofaniu klubu z rozgrywek była bardzo trudna, ale w takiej sytuacji nieunikniona - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Bogusław Witkowski.

Klub mierzył się z dużymi problemami już w poprzednim sezonie

W Gdyni nie było łatwo już w poprzednich rozgrywkach. W trakcie sezonu zespół opuściła cała grupa zawodniczek. Ustalanie składu na mecze było dużym wyzwaniem dla trenera Martinsa Zibartsa.

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- Nie chciałem, żeby znowu tak to wszystko wyglądało. Muszę zadbać o rozwój firmy, żeby stanęła na nogi, a to może przełożyć się na funkcjonowanie klubu w kolejnych latach - powiedział prezes Bogusław Witkowski.

13 zespołów rozpocznie walkę o mistrzostwo Polski

Nowy sezon rozpocznie 13 zespołów. Ligę wzmocniły dwa beniaminki - MKS Pruszków i Widzew, łódzki zespół może przystąpić do rozgrywek dzięki "dzikiej karcie". W poprzednim sezonie mistrzostwo zdobył zespół Lotto AZS UMCS Lublin pokonując w finale Enea AZS Politechnikę Poznań. Mistrzynie poprowadzi nowy trener Marek Lebiedziński, pełniący dotychczas rolę asystenta.

Skład Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/2027:

1KS Ślęza Wrocław

Artego Bydgoszcz

Contimax MOSiR Bochnia

Enea AZS Politechnika Poznań

Energa Toruń

Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra

KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski

Lotto AZS UMCS Lublin

MB Zagłębie Sosnowiec

MKS Pruszków

SKK Polonia Warszawa

Widzew Łódź

Wisła Kraków

Rozgrywki rozpoczną się w ostatni weekend września. Przed startem sezonu odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. 19 września mistrzynie Polski z Lublina zmierzą się ze zdobywcą Pucharu Polski, Ślęzą Wrocław.