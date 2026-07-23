Spełnił się najgorszy scenariusz. 14-krotne mistrzynie Polski wycofane z rozgrywek

13 zespołów przystąpi do Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/2027. Największą niespodzianką jest nieobecność VBW Gdynia. Zespół został wycofany z rozgrywek z powodu problemów finansowych. Drużyna 14-krotnych mistrzyń Polski nie przystąpiła nawet do procesu licencyjnego. Jeszcze dwa lata temu świętowała zdobycie mistrzostwa Polski.
- Decyzja o wycofaniu klubu z rozgrywek była bardzo trudna, ale w takiej sytuacji nieunikniona - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Bogusław Witkowski.
W Gdyni nie było łatwo już w poprzednich rozgrywkach. W trakcie sezonu zespół opuściła cała grupa zawodniczek. Ustalanie składu na mecze było dużym wyzwaniem dla trenera Martinsa Zibartsa.
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- Nie chciałem, żeby znowu tak to wszystko wyglądało. Muszę zadbać o rozwój firmy, żeby stanęła na nogi, a to może przełożyć się na funkcjonowanie klubu w kolejnych latach - powiedział prezes Bogusław Witkowski.
Nowy sezon rozpocznie 13 zespołów. Ligę wzmocniły dwa beniaminki - MKS Pruszków i Widzew, łódzki zespół może przystąpić do rozgrywek dzięki "dzikiej karcie". W poprzednim sezonie mistrzostwo zdobył zespół Lotto AZS UMCS Lublin pokonując w finale Enea AZS Politechnikę Poznań. Mistrzynie poprowadzi nowy trener Marek Lebiedziński, pełniący dotychczas rolę asystenta.
Rozgrywki rozpoczną się w ostatni weekend września. Przed startem sezonu odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. 19 września mistrzynie Polski z Lublina zmierzą się ze zdobywcą Pucharu Polski, Ślęzą Wrocław.