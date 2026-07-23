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Spełnił się najgorszy scenariusz. 14-krotne mistrzynie Polski wycofane z rozgrywek

Znamy skład Basket Ligi Kobiet na sezon 2026/2027. Po zakończeniu procesu licencyjnego wiadomo, że do rozgrywek przystąpi 13 zespołów, w tym dwóch beniaminków. W lidze zabraknie jednej z największych drużyn w historii, VBW Gdynia. 14-krotne mistrzynie Polski zostały wycofane z rozgrywek.
Wtorek, 5 marca 2024 r. Ekstraklasa koszykarek, faza play-off, pierwszy półfinał: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - VBW ARKA GDYNIA 74:72 (16:22, 15:18, 22:9, 21:23)
Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

13 zespołów przystąpi do Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/2027. Największą niespodzianką jest nieobecność VBW Gdynia. Zespół został wycofany z rozgrywek z powodu problemów finansowych. Drużyna 14-krotnych mistrzyń Polski nie przystąpiła nawet do procesu licencyjnego. Jeszcze dwa lata temu świętowała zdobycie mistrzostwa Polski. 

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- Decyzja o wycofaniu klubu z rozgrywek była bardzo trudna, ale w takiej sytuacji nieunikniona - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Bogusław Witkowski. 

Klub mierzył się z dużymi problemami już w poprzednim sezonie 

W Gdyni nie było łatwo już w poprzednich rozgrywkach. W trakcie sezonu zespół opuściła cała grupa zawodniczek. Ustalanie składu na mecze było dużym wyzwaniem dla trenera Martinsa Zibartsa. 

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- Nie chciałem, żeby znowu tak to wszystko wyglądało. Muszę zadbać o rozwój firmy, żeby stanęła na nogi, a to może przełożyć się na funkcjonowanie klubu w kolejnych latach - powiedział prezes Bogusław Witkowski. 

13 zespołów rozpocznie walkę o mistrzostwo Polski 

Nowy sezon rozpocznie 13 zespołów. Ligę wzmocniły dwa beniaminki - MKS Pruszków i Widzew, łódzki zespół może przystąpić do rozgrywek dzięki "dzikiej karcie". W poprzednim sezonie mistrzostwo zdobył zespół Lotto AZS UMCS Lublin pokonując w finale Enea AZS Politechnikę Poznań. Mistrzynie poprowadzi nowy trener Marek Lebiedziński, pełniący dotychczas rolę asystenta. 

Skład Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/2027:

  • 1KS Ślęza Wrocław 
  • Artego Bydgoszcz 
  • Contimax MOSiR Bochnia 
  • Enea AZS Politechnika Poznań 
  • Energa Toruń 
  • Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 
  • KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 
  • Lotto AZS UMCS Lublin 
  • MB Zagłębie Sosnowiec 
  • MKS Pruszków 
  • SKK Polonia Warszawa 
  • Widzew Łódź 
  • Wisła Kraków

Rozgrywki rozpoczną się w ostatni weekend września. Przed startem sezonu odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. 19 września mistrzynie Polski z Lublina zmierzą się ze zdobywcą Pucharu Polski, Ślęzą Wrocław. 

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