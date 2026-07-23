Reprezentant Polski zawodnikiem FC Barcelony! To już oficjalne

Aleksander Balcerowski 20 lipca rozwiązał kontrakt z Unicają Malaga, co dało mu wolną rękę w dopięciu negocjacji kontraktowych z FC Barceloną. Z "Dumą Katalonii" Polak miał dogadać jedynie kwestie finansowe, a następnie podpisać umowę.

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Balcerowski dołączył do Barcelony. Oto warunki kontraktu

Tak też się stało. W czwartek 23 lipca Balcerowski został oficjalnie ogłoszony nowym koszykarzem katalońskiego klubu. O dopięciu transakcji Barcelona poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W oficjalnym komunikacie na stronie klubu czytamy, że polski środkowy związał się z "Barcą" umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Podkreślono również, że nie zapłacono za niego ani jednego euro.

Klub ze stolicy Katalonii w solidnej pigułce przedstawił również sylwetkę 25-latka. Jak przypominają, Balcerowski może poszczycić się już wygraniem EuroCup, Euroligi, ligi greckiej, dwóch Pucharów Interkontynentalnych FIBA, Superpucharu Hiszpanii, koszykarskiej Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla. Wszystko to osiągnął wraz z Gran Canarią, Panathinaikosem i Unicają.

"Barca" charakteryzuje Balcerowskiego jako koszykarza wszechstronnego, który jest "bardziej techniczny niż fizyczny". Podkreślono, że ma doskonałą zdolność blokowania rywali, a także atletyzm pozwalający mu na bieganie po parkiecie. Dodatkowo jego ogromnym atutem jest wzrost wynoszący 216 centymetrów, co pozwala skutecznie kończyć akcje pod koszem. Zauważono również, że potrafi celnie rzucać za trzy punkty.

"Dla Barcelony transfer reprezentanta Polski ma także znaczenie z punktu widzenia budowy składu. Balcerowski będzie wartościowym uzupełnieniem rotacji pod koszem, a kataloński klub zamierza jeszcze sprowadzić czołowego środkowego, który ma zostać podstawowym zawodnikiem na pozycji numer pięć" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

Aleksander Balcerowski to drugi w historii Polak, który zagra w koszykarskiej drużynie FC Barcelony. Przed nim dokonał tego Maciej Lampe, który reprezentował barwy "Dumy Katalonii" w latach 2013-2015.

Więcej na temat transferu Balcerowskiego do "Barcy" napisał Łukasz Cegliński ze Sport.pl, który podkreśla, że "to przede wszystkim duże wyzwanie", bowiem Polak "rafia do zespołu wielkiego, ale ostatnio rozczarowującego. Trafia na poziom, od którego ostatnio się odbił".

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