Real Madryt w żałobie. Odeszła jedna z największych legend klubu

Monsalve urodził się 1 stycznia 1945 roku. W wieku 17 lat został dostrzeżony podczas festiwalu San Fermin przez trenerów koszykówki. Miał 202 cm wzrostu i w latach 60. był wziętym środkowym, słynącym z dużej waleczności. Jego pełną triumfów karierę w Realu Madryt przerwały problemy z kolanami.

Zobacz wideo Gortat o pracy w NBA: Starałem się to udowodnić każdemu trenerowi - władzę trzeba zdobyć

Real Madryt żegna koszykarską legendę

Monsalve zakończył karierę zawodniczą wieku 26 lat. Mimo to zdołał zapisać się w historii hiszpańskiej koszykówki. Święcił z Realem Madryt największe triumfy. W zaledwie cztery sezony trzykrotnie był mistrzem Hiszpanii, a także trzy razy sięgał po pierwsze sukcesy "Królewskich" w Pucharze Europy (w 2001 roku przemianowanego na Euroligę). Grał u boku takich gwiazd jak np. Clifford Luyk, Lolo Sainz i Emiliano Rodriguez. W 1963 roku był członkiem hiszpańskiej kadry, która podczas Eurobasketu w Polsce zajęła 8. miejsce. Po przedwczesnym zakończeniu kariery został cenionym w Hiszpanii trenerem i komentatorem koszykówki.

W swojej pracy szkoleniowej skupiał się przede wszystkim na unowocześnieniu gry. Pracował w wielu hiszpańskich klubach w najwyższej klasie rozgrywek (liga ACB) m.in. w Barcelonie, Saragossie, Murcii, Maladze czy Hospitalet.

Poza pracą w klubach Moncho Monsalve prowadził także m.in. reprezentację Brazylii. W 2009 roku zdobył ze swoją drużyną tytuł mistrzów Ameryki Południowej. W jego ekipie występowali gracze znani z parkietów NBA np. Leandro Barbosa, Tiago Splitter czy Anderson Varejao.

W późniejszych latach Monsalve pracował z młodzieżą w klubie UCAM Murcia, znanym ze świetnego systemu szkoleniowego. W 2012 roku podczas jednego z meczów doznał zawału serca, po którym wrócił do zdrowia.

Moncho Monsalve zmarł dzisiaj 28 kwietnia 2026 roku.

"Real Madryt pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie, kolegom z drużyny i wszystkim bliskim" - czytamy w oświadczeniu klubu ze stolicy Hiszpanii.

Po 28 kolejkach koszykarski Real Madryt jest liderem ligi ACB. W play-offach Euroligi rywalem "Królewskich" jest z kolei zespół Hapoelu Tel Awiw. Ekipa "Los Blancos" najwięcej razy na Starym Kontynencie sięgała po triumf w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Ostatni sukces zanotowała w sezonie 2022/23.