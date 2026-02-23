Tragiczne wieści dobiegły z Warszawy. W nocy z 22 na 23 lutego zmarł Marek Jabłoński, były szkoleniowiec koszykarskiej sekcji Legii. Miał 76 lat.

O tej tragicznej wiadomości poinformowano w mediach społecznościowych stołecznego klubu. "Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że ostatniej nocy, w wieku 76. lat zmarł Marek Jabłoński. Marek Jabłoński przed laty dwukrotnie pełnił funkcję trenera pierwszego zespołu naszego klubu. Wraz z Legią wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w roku 2000" - czytamy w komunikacie.

Nie żyje Marek Jabłoński

Pierwsza kadencja Marka Jabłońskiego w Legii przypadła na lata 1988-1990. W sezonie 1988/89 stołeczni koszykarze uplasowali się na szóstej lokacie w fazie zasadniczej. W ćwierćfinale play-offów stoczyli wyrównany, lecz przegrany bój z Górnikiem Wałbrzych.

Następnie w rywalizacji do dwóch zwycięstw Legia pokonała zielonogórski Zastal oraz wrocławską Gwardię, dzięki czemu Warszawianie wywalczyli piąte miejsce. Kolejny sezon stołeczni koszykarze zakończyli na 10. miejscu. Po jego zakończeniu Jabłoński odszedł z klubu.

Po raz drugi Marek Jabłoński objął Legię w 1999 roku. Drużyna występowała wtedy na drugim poziomie rozgrywkowym. Możny sponsor - Browary Warszawskie - hojnie wspierał zespół. To pomogło w wywalczeniu promocji do Polskiej Ligi Koszykówki. W finałowych meczach Legia pokonała Zagłębie Sosnowiec.

Po awansie Jabłoński pracował do 31. kolejki. Zastąpił go wtedy Robert Chabelski, pełniący wcześniej funkcję asystenta. Legia Warszawa zakończyła te rozgrywki na 11. miejscu, unikając spadku z ligi.