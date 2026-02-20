Wystarczyło 10 minut. Tak trener Knicks podsumował Sochana po debiucie

Jeremy Sochan na początku lutego rozstał się z San Antonio Spurs i zaraz potem dołączył do New York Knicks, czołowego zespołu Konferencji Wschodniej. Debiut Polaka przypadł na hitowy mecz z Detroit Pistons, przez 10 minut udało mu się zdobyć dwa punkty, ale i efektownie zatrzymywać Cade'a Cunninghama, największą gwiazdę rywali. To może być zwiastun dobrego czasu dla skrzydłowego.

Jeremy Sochan zadebiutował w New York Knicks. Trener Mike Brown komplementuje Polaka

Po ostatnim gwizdku pierwszy występ 22-latka w barwach Knicks podsumował ich trener Mike Brown. - Myślę, że spędził na boisku całkiem sporo minut - powiedział Brown, cytowany przez portal sny.tv. Następnie zwrócił uwagę, jak Sochan wpisuje się w pomysł na zespół. - Daje nam możliwość, by grać zupełnie inaczej na takiego zawodnika jak Cade, biorąc pod uwagę wzrost, siłę i atletyzm. A my chcemy grać fizycznie - dodał.

Zdaniem szkoleniowca w grze Polaka nie było aż tak odczuwalny brak minut w ostatnich tygodniach. - Nie grał od jakiegoś czasu, ale przez większość okresu, gdy był na parkiecie i pilnował Cade'a, widać było w nim fizyczność i to nam się podobało. Potrzebujemy tego - stwierdził Brown. Jego zdaniem na razie oczekiwania nie mogą być zbyt duże. - Myślę, że skoro nie grał od dłuższego czasu i jest tu tylko kilka dni, to wykonał naprawdę dobrą robotę - podkreślił.

Jeremy Sochan może zacierać ręce. New York Knicks chcą walczyć o najwyższe cele w NBA

Po piątkowym meczu New York Knicks pozostali na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z bilansem 35 zwycięstw i 21 porażek, takim samym jak czwarci Cleveland Cavaliers. Z kolei Detroit Pistons wyraźnie prowadzą z bilansem 41-13, drudzy są Boston Celtics z bilansem 36-19. Przypomnijmy, że zespoły z miejsc 1-6 wchodzą do play-offów, a te z pozycji 7-10 zagrają w play-inach.

A jak po debiucie w nowojorskiej ekipie wyglądają statystyki Jeremy'ego Sochana w całym sezonie NBA? Średnio notuje on 4,1 punktu, 2,6 zbiórki oraz jedną asystę na mecz.