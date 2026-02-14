Sochan w nowym klubie! To już oficjalne. Wystarczyły dwa słowa

W ostatnich dniach było bardzo głośno o klubowej przyszłości Jeremy'ego Sochana. Polak nie grał regularnie w barwach San Antonio Spurs i nie cieszył się też zaufaniem trenera Mitcha Johnsona. W środę Sochan i Spurs doszli do porozumienia ws. rozwiązania kontraktu, więc Sochan mógł znaleźć nowy zespół w NBA. Znany dziennikarz Shams Charania podawał, że kilka drużyn interesuje się Sochanem. Choć klub tego nie ogłosił, to Charania przekazał, że wybór Polaka padł na New York Knicks, a więc na trzeci zespół Konferencji Wschodniej.

Oto nowy zespół Jeremy'ego Sochana. Wszystko oficjalnie ogłosili

Oficjalny komunikat ws. transferu Sochana do San Antonio Spurs pojawiło się w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. "Witaj, Jeremy" - pisze krótko Knicks na portalu X. "Bing Bong" - odpowiedział krótko Sochan. Na razie nie znamy dokładnych warunków kontraktu Sochana w Knicks.

"Dbajcie tam o niego" - pisali kibice Spurs na portalu X. "Witamy Jeremy", "mam nadzieję, że udowodnisz coś niedowiarkom", "życzę Ci wszystkiego najlepszego", "witamy w mieście, które nigdy nie śpi", "oby dostał więcej szans", "oby został tu po długą i owocną karierę" - pisali internauci pod wpisami Knicks i Sochana.

Sochan będzie trzecim Polakiem w historii New York Knicks. Przed nim w tej druźynie występował Cezary Trybański (grał w trzech meczach), a potem Maciej Lampe trafił do Knicks z numerem 30 w drafcie. Tam Lampe nie zagrał ani jednego spotkania i został wytransferowany do Phoenix Suns.

Niewykluczone, że do debiutu Sochana w New York Knicks dojdzie dosyć szybko. W poniedziałek Polak ma dołączyć do zespołu i powinien być dostępny na czwartkowe spotkanie z Detroit Pistons, a więc z liderem Konferencji Wschodniej. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem transferu Sochana Knicks pokonało 138:89 Philadelphię 76ers.