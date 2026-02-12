Sochan wyleciał z klubu! Gortat reaguje

Jeremy Sochan od dłuższego czasu nie mieścił się w planach trenera San Antonio Spurs, Mitcha Johnsona. Mimo to, wydawało się, że 22-latek zostanie w klubie z Teksasu do końca sezonu. Jednak w środę 11 lutego gruchnęła wiadomość zza oceanu, że reprezentant Polski został zwolniony z kontraktu i może szukać sobie nowego klubu.

Sochan zostanie w NBA? Gortat nie jest przekonany

Sytuacja z byłym już silnym skrzydłowym Spurs zaskoczyła wielu obserwatorów koszykówki. Nie dalej jak dwa dni temu trener ekipy z Teksasu zapewniał: - Nic się nie zmieniło w sprawie planu wokół Jeremiego. Jest wciąż proszony o to, aby być naszym defensywnym rozpraszaczem i wszechstronną częścią naszego ataku. Rozumiemy, że chciałby grać więcej. Cieszę się, że tego dokładnie chce, bo tak waleczne nastawienie jest niezbędne, by utrzymać się w lidze.

Już w środę 11 lutego późnym wieczorem polskiego czasu dziennikarz ESPN Shams Charania napisał w portalu X:

"San Antonio Spurs i skrzydłowy Jeremy Sochan uzgodnili warunki jego zwolnienia, aby zawodnik z drużyny najlepszych debiutantów z 2023 r. mógł zostać wolnym agentem, donoszą źródła ESPN. Oczekuje się, że Sochan będzie wybierać spośród kilku zainteresowanych ekip".

Reprezentanta Polski zdawkowym "Dziękujemy" pożegnał także klub z Teksasu. Jaka przyszłość rysuje się przed 22-latkiem? Marcin Gortat, który występował w NBA w latach 2007-19, na swoim profilu w portalu X dodał w tej sprawie komentarz:

"Bardzo ciężka sytuacja JS. Jeżeli dostanie angaż w jakiejś ekipie, to będzie musiał zapracować na minuty, a potem być produktywnym. Jeżeli nie znajdzie ekipy to przed nim najważniejsze wakacje w życiu. Trzeba się mocno przygotować, a potem iść po swoje w lidze letniej".

Swego czasu zainteresowanie Jeremy'm Sochanem przejawiali przede wszystkim przedstawiciele New York Knicks czy Phoenix Suns. W kontekście Polaka mówiło się także o innych klubach NBA m.in. Chicago Bulls oraz Charlotte Hornets. Przed zamknięciem okna transferowego w NBA (5 lutego) nic konkretnego w jego sprawie się nie wydarzyło.

Jeremy Sochan w tym sezonie NBA średnio przebywał na parkiecie przez 12,8 minuty, w trakcie których zdobywał 4,1 punktu, miał 2,6 zbiórek i 1 asystę. Jednak zwłaszcza w ostatnim miesiącu jego rola w zespole San Antonio Spurs była marginalna.