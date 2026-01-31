Sochan na wylocie ze Spurs! Wiadomo, gdzie może trafić

W zakończonym niedawno spotkaniu San Antonio Spurs uległo na wyjeździe Charlotte Hornets 106:111. Na parkiet nie wyszedł choćby na minutę Jeremy Sochan - tym razem jednak nie przez decyzję trenera, a przez uraz mięśniowy.

Niestety, kiedy nawet reprezentant Polski jest w pełni sił, rzadko kiedy stawia na niego trener Spurs, Mitch Johnson. W styczniu San Antonio rozegrało 16 spotkań, ale Sochan wystąpił zaledwie w sześciu z nich. Najwięcej czasu na parkiecie spędził przeciwko Memphis Grizzlies - ale i tak mniej niż 15 minut. Łącznie w tym roku 22-latek grał zaledwie przez trzy kwadranse.

Jeremy Sochan na wylocie ze Spurs

Objęcie drużyny przez Johnsona zmieniło zupełnie sytuację Polaka. Podczas kadencji legendarnego Gregga Popovicha Sochan grał dużo i dobrze. Niestety, legendarny trener Spurs (prowadził San Antonio przez niemal trzy dekady) doznał udaru i zrezygnował z dalszej pracy.

22-latek stracił swoje miejsce w teksańskim zespole, ale wciąż jest łakomym kąskiem w NBA. Od długiego czasu mówi się o tym, że Sochan po prostu zmieni klub. Wymieniało się kilka zespołów - New York Knicks, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns oraz Los Angeles Lakers. Na czoło wyścigu o Polaka wysunęły się dwa z nich. Informacje podane przez Michaela Scotto z portalu HoopsHype przekazuje Mateusz Babiarz.

Jeremy Sochan pójdzie drogą Gortata?

Do San Antonio wpłynęły oferty za Jeremy'ego Sochana od Phoenix Suns oraz New York Knicks. Suns za Polaka chcą oddać Nicka Richardsa, a Knicks - Yabusele oraz Dadieta. Transfer do którejkolwiek z tych drużyn byłby dla 22-latka wybawieniem. W obu mógłby pokazać swoje umiejętności, które nie pasują do obecnego stylu gry Spurs.

Nie można mówić o drastycznym zejściu do słabszych zespołów. San Antonio Spurs zajmuje trzecie miejsce w konferencji zachodniej z bilansem 32 wygranych i 16 porażek. Phoenix Suns w tejże konferencji zajmują siódme miejsce (30-19), z kolei Knicks są trzeci na wschodzie (30-18). Polak może więc dołączyć do drużyn, które nie odbiegają znacząco od Spurs poziomem - wszystkie trzy prawdopodobnie zagrają w play-offach.

Co ciekawe, zarówno w Suns, jak i w Knicks grali Polacy. W Nowym Jorku kilka spotkań rozegrał Cezary Trybański. Phoenix zatrudniało natomiast aż trzech Biało-Czerwonych. Epizod Trybańskiego był równie krótki jak ten w Knicks. Nieco dłużej w Suns występował Maciej Lampe, a przez niemal trzy lata Phoenix reprezentował Marcin Gortat.