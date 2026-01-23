Tak kibice Spurs potraktowali Sochana

Ten sezon jest trudny dla Jeremy'ego Sochana. Choć San Antonio Spurs radzi sobie znakomicie - drugie miejsce w Konferencji Zachodniej - to sam Polak wielkiego udziału w tych sukcesach nie ma. Nie dość, że trapiły go kontuzje, to jeszcze nie zdobył zaufania trenera. Ten rzadko wpuszcza go na parkiet, a jeśli to robi, to zazwyczaj na kilka minut. Jego dni w drużynie wydają się być policzone i coraz więcej wskazuje na to, że po sezonie ją opuści. Mimo wszystko kibice darzą go wielką sympatią, co zaprezentowali po raz kolejny.

Jeremy Sochan spotkał się z kibicami. "To pokazuje lojalność"

Do sieci trafiło nagranie z jednego z eventów, który został zorganizowany przez San Antonio Spurs. Udział w nim wziął tylko Sochan. I to drugi rok z rzędu. Pojawił się w Southwest Elixirs w San Antonio, jednym ze sklepów, oferujących m.in. świeże soki. Tam stanął za ladą i spotkał się z kibicami. Nie tylko serwował im produkty, ale przede wszystkim rozdawał autografy, robił sobie z nimi zdjęcia, a także ucinał pogawędki. Rozdał też kilka prezentów. Widać było, że fani są zachwyceni. W lokalu pojawiły się tłumy. Po wszystkim wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed sklepem.

- Zawsze jestem obdarzany miłością przez społeczność w San Antonio. Czuję, jakby mnie obejmowali. To dobry sposób, by spędzić z nimi czas tak autentycznie i naturalnie. To [wsparcie, przyp. red.] jest stałe, niezależne od wszystkiego. Ostatni raz, gdy uczestniczyłem w takim wydarzeniu, nasza drużyna nie wygrywała, a taka sama liczba osób przyszła się ze mną spotkać. To pokazuje, jak stałą i lojalną mamy bazę fanów - mówił Sochan na nagraniu. Stwierdził wprost, że m.in. właśnie ta miła atmosfera w San Antonio spowodowała, że wybrał ten klub.

Tam może zagrać Jeremy Sochan

Dokąd w przyszłym sezonie może trafić Sochan? Opcji jest kilka, o czym informują media. Najbardziej prawdopodobne wydają się New York Knicks, Milwaukee Bucks oraz Phoenix Suns. Zainteresowanie miały też wyrazić władze Washington Wizards. Polak gra w San Antonio Spurs od 2022 roku. O tym, gdzie zagra w kolejnej kampanii, przekonamy się maksymalnie 5 lutego. Do tego dnia trwa okienko transferowe.