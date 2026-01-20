Chciał prowadzić Polaków, a teraz ma zarzuty. "Nadużycia i oszustwo"

Antanas Sireika kojarzy ze złotymi czasami litewskiej koszykówki. To trener, który na początku XXI wieku z sukcesami prowadził kadrę naszych wschodnich sąsiadów. Zdobył z nią tytuł mistrzów Europy w 2003 roku, a podczas igrzysk olimpijskich w Atenach rok później Litwini pod jego wodzą zajęli wysokie 4. miejsce. Wśród liderów tamtej drużyny można wymienić m.in. Sarunasa Jasikeviciusa, Sauliusa Stombergasa czy Donatasa Slaninę. Co ciekawe, w 2009 roku Sireika chciał zostać szkoleniowcem polskiej reprezentacji, ale nie wygrał ogłoszonego konkursu.

Sireika ma kłopoty. "Nadużycia, oszustwo, niszczenie dokumentów"

Były szkoleniowiec m.in. Żalgirisu Kowno, UNICS-a Kazań czy Lietuvos Rytas Wilno dziś ma całkiem poważne problemy prawne, o czym informują litewskie media.

"Zgodnie z wynikami śledztwa prowadzonego przez Specjalną Służbę Śledczą (STT), Sireika, pełniąc funkcję radnego miasta Szawle w latach 2019–2023, rzekomo nadużył swojego stanowiska i przedłożył zaliczki oraz raporty wydatków z tytułu pełnienia funkcji radnego, podając w nich informacje, które mogły być nieprawdziwe, na temat poniesionych kosztów paliwa" - czytamy doniesienia dziennikarzy z Litwy.

70-latek miał wyłudzić... nieco ponad 3 tysiące euro. "W konsekwencji polityk mógł wyrządzić szkodę w wysokości 3072 euro. Został oskarżony o nadużycia, oszustwo, sprzeniewierzenie mienia oraz fałszerstwo lub niszczenie dokumentów".

Co ciekawe, "we wrześniu ubiegłego roku litewski Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego, która obniżyła kary za nadużycia władzy przez urzędników państwowych i polityków. W rezultacie zmieniła się kwalifikacja przestępstwa, które obecnie jest uznawane za wykroczenie, a nie za poważne przestępstwo" - czytamy na stronie lrt.lt.

W 2003 roku Antanas Sireika został odznaczony Krzyżem Rycerskim Orderu "Za Zasługi dla Litwy".