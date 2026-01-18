Dwukrotny mistrz NBA znowu ma kłopoty. Zatrzymała go policja

Lamar Odom był jednym z najbardziej popularnych koszykarzy ligi NBA swojego pokolenia. Wielkie sukcesy święcił w barwach Los Angeles Lakers. Z zespołem Jeziorowców dwukrotnie zdobył mistrzostwo najlepszej koszykarskiej ligi świata. Pozasportowe życie Odoma jest pełne kontrowersji. Emerytowany koszykarz kolejny raz zachował się w skrajnie nieodpowiedzialny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Lamar Odom aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu

Według doniesień TMZ Lamar Odom został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dwukrotny mistrz NBA miał zostać zatrzymany w sobotę rano w Las Vegas. Postawiono mu zarzut przekroczenia prędkości o około 66 km/h, a także naruszenia przepisów związanych ze zmianą pasa ruchu.

To nie pierwsze problemy z prawem emerytowanego koszykarza. Odom już był w 2013 roku aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.

Zobacz też: Niewiarygodne! Oto co stało się w ostatniej akcji meczu w Warszawie

W przeszłości Odom zapadł w śpiączkę po przedawkowaniu viagry

Życie Lamara Odoma znalazło się w krytycznym stanie w 2015 roku. Były koszykarz zapadł w śpiączkę po przedawkowaniu viagry ziołowej. Został wówczas znaleziony nieprzytomny w pokoju dla VIP-ów w jednej z agencji towarzyskich w Las Vegas. 18 października dwukrotny mistrz NBA wybudził się ze śpiączki. Skrajnie nieodpowiedzialna postawa mogła się zakończyć najgorszym możliwym scenariuszem. Odom dostał wówczas dużo wsparcia od innych gwiazd NBA.

- Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Lamar Odom jest lepszym człowiekiem niż był koszykarzem. Każdemu młodemu zawodnikowi, który przychodził do Lakers, kupował dwa-trzy eleganckie garnitury. To taki typ człowieka - w takich słowach Lamara Odoma w 2015 roku opisał legendarny Earvin "Magic" Johnson.

Oprócz dwóch tytułów mistrza NBA Odom jest mistrzem świata i brązowym medalistą olimpijskim. Poza Los Angeles Lakers grał w takich klubach jak Miami Heat, Dallas Mavericks i Los Angeles Clippers.