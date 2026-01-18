Dwukrotny mistrz NBA znowu ma kłopoty. Zatrzymała go policja

Lamar Odom był jednym z najbardziej popularnych koszykarzy ligi NBA swojego pokolenia. Wielkie sukcesy święcił w barwach Los Angeles Lakers. Z zespołem Jeziorowców dwukrotnie zdobył mistrzostwo najlepszej koszykarskiej ligi świata. Pozasportowe życie Odoma jest pełne kontrowersji. Emerytowany koszykarz kolejny raz zachował się w skrajnie nieodpowiedzialny sposób.
Według doniesień TMZ Lamar Odom został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dwukrotny mistrz NBA miał zostać zatrzymany w sobotę rano w Las Vegas. Postawiono mu zarzut przekroczenia prędkości o około 66 km/h, a także naruszenia przepisów związanych ze zmianą pasa ruchu.
To nie pierwsze problemy z prawem emerytowanego koszykarza. Odom już był w 2013 roku aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.
Życie Lamara Odoma znalazło się w krytycznym stanie w 2015 roku. Były koszykarz zapadł w śpiączkę po przedawkowaniu viagry ziołowej. Został wówczas znaleziony nieprzytomny w pokoju dla VIP-ów w jednej z agencji towarzyskich w Las Vegas. 18 października dwukrotny mistrz NBA wybudził się ze śpiączki. Skrajnie nieodpowiedzialna postawa mogła się zakończyć najgorszym możliwym scenariuszem. Odom dostał wówczas dużo wsparcia od innych gwiazd NBA.
- Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Lamar Odom jest lepszym człowiekiem niż był koszykarzem. Każdemu młodemu zawodnikowi, który przychodził do Lakers, kupował dwa-trzy eleganckie garnitury. To taki typ człowieka - w takich słowach Lamara Odoma w 2015 roku opisał legendarny Earvin "Magic" Johnson.
Oprócz dwóch tytułów mistrza NBA Odom jest mistrzem świata i brązowym medalistą olimpijskim. Poza Los Angeles Lakers grał w takich klubach jak Miami Heat, Dallas Mavericks i Los Angeles Clippers.