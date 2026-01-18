Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska latem poinformowali, że spodziewają się dziecka. W ciągu kolejnych miesięcy żona byłego koszykarza przyznała, że imię już dawno zostało wybrane i większych dyskusji tutaj nie było.

Gortat został ojcem

Na świat przyszedł syn Marcina Gortat, o czym były koszykarz poinformował w niedzielne popołudnie w mediach społecznościowych. Potwierdził tym samym to, o czym żona wspominała jakiś czas temu. Jego syn to będzie Marcin Junior.

"Marcin Gortat Junior już przybył" - napisał Gortat w treści posta na Instagramie, dołączając do niego zdjęcie, na którym oboje rodziców trzyma rękę nowo narodzonego dziecka.

Od razu spłynęły gratulacje od gwiazd mediów i sportu, w tym od Damiana Michałowskiego, Anity Werner, Mateusza Borka, Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego i Konrada Bukowieckiego.

Syn Gortata to jego imiennik, były gracz NBA nie pozostawił tutaj żonie pola do negocjacji. "Imię wybrał mój mąż już lata temu — bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło" - przyznała w zeszłym roku podczas sesji Q&A na swoim Instagramie Żaneta Gortat-Stanisławska.

Gortat nigdy nie ukrywał, że zawsze marzył i byciu ojcem i o własnym synu. W jednym z wywiadów mówił, że chciałby, by jego dziecko było w przyszłości sportowcem.

- Jestem ostatnim z mojego rodu Gortatów. Ja jestem jedyny, który może przedłużyć nasz ród. A nieskromnie powiem, że mój tata olimpijczyk, brat wielokrotny mistrz Polski i naprawdę zasłużony bokser, ja w NBA grałem i chciałbym, żeby gdzieś tam syn kontynuował to nasze dziedzictwo. Fajnie by było zobaczyć syna, jak osiąga sukces - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska są parą od 2019 r. Dwa lata później wzięli ślub. Były koszykarz jest ojczymem dla córki żony z jej poprzedniego małżeństwa.