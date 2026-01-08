Taką emeryturę dostaje Gortat. To nie żart, przysługuje ona czterem Polakom

Marcin Gortat zadebiutował w NBA 1 marca 2008 roku w barwach Orlando Magic. Później był jeszcze graczem Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Nie był pierwszym Polakiem w najlepszej koszykarskiej lidze świata, ale spędził w niej najwięcej lat i zapracował na miano cenionego centra. Najlepsze sezony rozgrywał w ekipie "Czarodziejów".

Emerytura Gortata. Tyle dostaje miesięcznie

Gortat nie podzielił losu 60 procent koszykarskich weteranów. Według statystyk właśnie taki odsetek byłych graczy po pięciu latach od zakończenia kariery ogłasza bankructwo. Sytuacja się jednak poprawia dzięki działaniom związku zawodowego reprezentującego graczy NBA (NBPA). Ten wypracował system emerytalny, dzięki któremu byli zawodnicy mogą liczyć na regularne środki pieniężne - 700 dolarów za każdy rok spędzony w NBA. Warto przy tym zaznaczyć, że koszykarz NBA po zakończeniu kariery nie może się podjąć pracy zarobkowej.

Gortat w jednym z wywiadów wprost zdradził, ile wynosi jego emerytura po 12 latach pracy w NBA. - Ile wynosi moja emerytura? Regulaminowo – 8,4 tysiąca dolarów miesięcznie (około 30 tysięcy złotych). Wystarcza na wszystkie rachunki i nawet jeszcze na benzynę do samochodu. [...]. Każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. Wolną rękę ma się wyłącznie w kwestii wyboru, w co dany fundusz ma inwestować. Miałem to szczęście, że już na początku obecności w NBA podpytałem starszych kolegów, co jest najbardziej opłacalne i koniec końców dobrze wybrałem - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Całkowita wartość funduszu emerytalnego Gortata w 2022 roku wynosiła 4,5 miliona złotych! Zawodnik będzie mógł skorzystać z tych pieniądzy po ukończeniu 50. roku życia.

Tylko czterech Polaków z prawem do emerytury NBA

Marcin Gortat jest w bardzo wąskim gronie Polaków, którzy mogą liczyć na emeryturę w NBA. Podobne świadczenia pobierają Cezary Trybański i Maciej Lampe, ale oni grali w NBA jeszcze w czasach obowiązywania innych zasad. Oni na wypłacenie tych funduszy będą musieli poczekać do 60. lub 65. roku życia. I są one znacznie mniejsze, bo grali za oceanem krócej niż Gortat.

Czwartym Polakiem na liście jest Jeremy Sochan. On już spełnił wymóg 3-letniej gry w NBA, ale do zakończenia kariery jeszcze długa droga. On ma dopiero 22 lata.