Kuriozalny mecz w Lidze Mistrzów. Wystarczyło siedem minut

W drużynie zostało paru doświadczonych zawodników, takich jak Alessandro Cappelletti i Riccardo Rossato, a także młodych Fabrizio Pugliatti, Francesco Martinelli i Luigi Pati. "Dla dwóch ostatnich był to debiut w profesjonalnej koszykówce" - relacjonuje sport.ua.
Skąd taka liczba zawodników? Wszystko przez problemy finansowe, które doprowadziły do tego, iż większość zawodników odeszło do innych klubów. "Właściciel Valerio Antonini poszukuje nowych sponsorów i jest gotowy sprzedać klub, w którego skład wchodzi również drużyna piłkarska" - informują dziennikarze.
Ten mecz nie mógł skończyć się dobrze. Tak też się stało. W pierwsze cztery minuty Hapoel wyszedł na prowadzenie 28:3. To nie wszystko. Chwilę później wypadło trzech zawodników. Media piszą, że musieli opuścić boisko z powodu kontuzji - Rossato, Cappelletti i Pugliatti.
To oznaczało, że na parkiecie pozostali tylko dwaj debiutanci - Martinelli i Pati, którzy próbowali "walczyć", grając przeciwko pięciu przeciwnikom. Jednak sytuacja chwilę później jeszcze bardziej się skomplikowała, kiedy ten drugi popełnił piąty faul.
W związku z przepisami mecz zakończył się wynikiem 38:5 na trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty. Ponadto zgodnie z artykułem 14.5.4 Regulaminu Rozgrywek - Hapoel Holon zakwalifikował się do kolejnej rundy fazy play-in.
Dlaczego zespół przyjechał w pięciu zamiast oddać walkowera? "Marca" tłumaczy, że w ten sposób Trapani Shark uniknęło kary 600 000 euro za nieobecność.