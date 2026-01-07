Kuriozalny mecz w Lidze Mistrzów. Wystarczyło siedem minut

W drużynie zostało paru doświadczonych zawodników, takich jak Alessandro Cappelletti i Riccardo Rossato, a także młodych Fabrizio Pugliatti, Francesco Martinelli i Luigi Pati. "Dla dwóch ostatnich był to debiut w profesjonalnej koszykówce" - relacjonuje sport.ua.

Mecz zakończył się po siedmiu minutach

Skąd taka liczba zawodników? Wszystko przez problemy finansowe, które doprowadziły do tego, iż większość zawodników odeszło do innych klubów. "Właściciel Valerio Antonini poszukuje nowych sponsorów i jest gotowy sprzedać klub, w którego skład wchodzi również drużyna piłkarska" - informują dziennikarze.

Ten mecz nie mógł skończyć się dobrze. Tak też się stało. W pierwsze cztery minuty Hapoel wyszedł na prowadzenie 28:3. To nie wszystko. Chwilę później wypadło trzech zawodników. Media piszą, że musieli opuścić boisko z powodu kontuzji - Rossato, Cappelletti i Pugliatti.

To oznaczało, że na parkiecie pozostali tylko dwaj debiutanci - Martinelli i Pati, którzy próbowali "walczyć", grając przeciwko pięciu przeciwnikom. Jednak sytuacja chwilę później jeszcze bardziej się skomplikowała, kiedy ten drugi popełnił piąty faul.

W związku z przepisami mecz zakończył się wynikiem 38:5 na trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty. Ponadto zgodnie z artykułem 14.5.4 Regulaminu Rozgrywek - Hapoel Holon zakwalifikował się do kolejnej rundy fazy play-in.

Dlaczego zespół przyjechał w pięciu zamiast oddać walkowera? "Marca" tłumaczy, że w ten sposób Trapani Shark uniknęło kary 600 000 euro za nieobecność.