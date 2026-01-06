Szokujący wynik w NBA! Oto co się stało w meczu mistrza

Sezon NBA trwa w najlepsze. Niestety - polski rodzynek Jeremy Sochan spędza ostatnio regularnie czas na ławce rezerwowych San Antonio Spurs. Tymczasem w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do ogromnej sensacji. Rzecz działa się w ramach starcia drużyn z Konferencji Zachodniej i Konferencji Wschodniej.

Szokujący wynik w NBA. Mistrzowie na kolanach

Liderująca tabeli Oklahoma City Thunder, mistrz NBA z 2025 roku we własnej hali przegrała z 12. drużyną tego sezonu Charlotte Hornets. Gospodarze w pierwszej kwarcie postawili się rywalom, remisując 33:33, ale w dwóch kolejnych zostali zdeklasowani. Hornets wygrali kolejno 34:17 i 32:31. Oklahomie na nic się zdała jednopunktowa wygrana w czwartej kwarcie.

Ostatecznie mecz zakończył się aż 27-punktowym zwycięstwem koszykarzy z Charlotte, którzy wygrali 124:97. Absolutnymi bohaterami spotkania zostali Brandon Miller (28 punktów, sześć zbiórek i jedna asysta) raz Kon Knueppel (23 punkty, pięć zbiórek i pięć asyst). Świetny mecz rozegrał też Miles Bridges (17 punktów, 11 asyst, cztery zbiórki). Gospodarzom na nic się zdało 21 punktów, które zdobył Shai Gilgeous-Alexander.

Dla Oklahomy to druga porażka z rzędu, po wcześniejszej przegranej z Pheonix Suns (105:108) i dopiero siódma w tym sezonie.

Goście z Charlotte po serii trzech przegranych podnieśli się. Najpierw wygrali w Chicago z Bulls 112:99, a następnie zdobyli Oklahomę. Już 8 stycznia będą mogli kontynuować dobrą passę. U siebie zmierzą się z Toronto Raptors. Tego sameg dnia szansę na odbicie dostanie Oklahoma, która zagra z Utah Jazz.