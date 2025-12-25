Tego jeszcze nie grali. Polski klub zwolnił trenera, a on wciąż pracuje

Koszykarski Anwil Włocławek w sezonie 2025/26 gra w kratkę. Klub z kujawsko-pomorskiego zajmuje 10. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi, a na jedenaście rozegranych spotkań sześć wygrał i pięć przegrał. Taki stan rzeczy nie zadowala włodarzy trzykrotnych mistrzów Polski.

Zwolnili trenera, żeby ten wciąż pracował. Absurdalna sytuacja

Po przegranym meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski (89:104) czara goryczy się przelała. Zwolniony został pierwszy trener zespołu z Włocławka, Grzegorz Kożan, a prezes Łukasz Pszczółkowski rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca. Wybór padł na pochodzącego z Izraela Ronena Ginzburga.

Planowo były selekcjoner reprezentacji Czech miał rozpocząć pracę w Anwilu już kilka dni temu. Po długo trwających negocjacjach parafował kontrakt obowiązujący przez kolejne 1,5 roku. Wszystko było dogadane, lecz nagle okazało się, że Ginzburg dołączy do włocławskiego klubu z opóźnieniem. Powodem były wcześniej podjęte zobowiązania.

Osoby decyzyjne w klubie musiały szybko zareagować. Decyzji, którą podjęli, nie spodziewał się jednak nikt. Na stanowisko tymczasowo przywrócony został trener Kożan, któremu powierzono poprowadzenie drużyny w dwóch kolejnych meczach ligowych. Anwil pod jego wodzą wygrał z Miastem Szkła Krosno (99:93) i przegrał z Zastalem Zielona Góra (82:91).

- Nie przekreślamy tego wszystkiego, co do tej pory zrobił trener Kożan. Nie jest to idealna sytuacja, wiem. Też wolałbym i oczekiwałem tego, że nowy szkoleniowiec przejmie drużynę od razu, ale okazało się to niemożliwe. Musieliśmy w tej kwestii pójść na ustępstwo, ale zaważył rozsądek. Każdy inny trener także potrzebowałby tygodnia, dwóch na uporządkowanie swoich spraw i przybycie do Włocławka. Nikt nie trzyma deski trenerskiej w torbie podróżnej i nie czeka, aż zadzwonimy. Takie są realia - przyznał prezes Pszczółkowski w rozmowie z "Interią".

Nowa rola dla Kożana? To możliwe

Kożan zwolnienia jednak nie uniknie. Jego tymczasowa umowa przestanie obowiązywać w piątek 26 grudnia - 22 dni po oficjalnym komunikacie klubu o zakończeniu współpracy. Jak sam jednak przyznał, istnieje opcja, że w Anwilu pozostanie. Z tym że w innej roli.

- Jestem cały czas pod kontraktem. Wykonuję swoje obowiązki. Nazwałbym to "okresem wypowiedzenia". Do 26 grudnia pełnię obowiązki pierwszego trenera. Później jestem umówiony na rozmowę z prezesem Łukaszem Pszczółkowskim. W jej trakcie omówimy, jak może wyglądać moja przyszłość w klubie - zdradził.

Jak poinformował portal "Interia", dotychczasowy trener włocławian był w stałym kontakcie z nowym szkoleniowcem. Wiele wskazuje na to, że Kożan zostanie asystentem Ginzburga.

