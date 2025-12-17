Legia prowadziła 48:27 w kluczowym meczu LM. Potem niewiarygodne sceny

Liga Mistrzów FIBA od lat nie należy do najprzyjemniejszych rozgrywek dla polskich klubów koszykarskich. Po raz ostatni nasz zespół awansował w niej do fazy pucharowej w sezonie 2017/18. Dokonał tego Stelmet Zielona Góra, który ostatecznie odpadł w 1/8 finału. Od tamtej pory ta sztuka nie udała się nikomu, nawet pomimo reformy rozgrywek. Od sezonu 2020/21 wprowadzono osiem czterozespołowych grup, z których awans przysługuje aż trzem drużynom. Nasze kluby konsekwentnie jednak kończyły zmagania na czwartych miejscach. Ogromną szansę na odwrócenie tego trendu miała teraz Legia Warszawa.

Legia była o krok od awansu w Lidze Mistrzów. Do przerwy nokautowała rywala...

Mistrzowie Polski po pięciu kolejkach zajmowali drugie miejsce w tabeli grupy A z dorobkiem siedmiu punktów. Problem w tym, że tyle samo miały 3. MLP Academics Heidelberg i 4. Promitheas Vikos Cola. A ponieważ ten ostatni zespół sensacyjnie pokonał w środę liderujący Rytas Wilno (które awans zapewniło sobie wcześniej) 111:95, Legia w środowym spotkaniu również musiała zwyciężyć.

Jej rywalem w ostatnim meczu grupowym było niemieckie MLP Academics Heidelberg. Mecz na warszawskim Torwarze początkowo układał się wręcz znakomicie. Pierwszą kwartę Legioniści wygrali 21:11, a na przerwę schodzili przy prowadzeniu 48:27. Wtedy rozpoczął się prawdziwy dramat.

Koszmar Legii Warszawa. Dwie dogrywki i koniec marzeń. "Nic tego nie zapowiadało"

W trzeciej odsłonie Legia niemal całkowicie roztrwoniła 21-punktową zaliczkę. Dość powiedzieć, że w tej części jej zawodnicy trafili do kosza tylko pięć razy, z czego trzy z rzutów wolnych (za jeden punkt). Na czwartą kwartę wychodzili więc z przewagą raptem dwóch "oczek" 56:54. Na szczęście w ostatnich 10 minutach ich gra nie wyglądała już tak dramatycznie. Ostatecznie skończyło się wynikiem 69:69, a zatem do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.

Ta również nie wyłoniła zwycięzcy, bo na tablicy wyników było 78:78. W związku z tym rozegrano jeszcze jedną. Niestety nie ułożyła się ona po naszej myśli. Legia przegrała różnicą pięciu punktów 83:88. - W połowie meczu absolutnie nic tego nie zapowiadało. Szok i niedowierzanie - mówlili komentatorzy TVP Sport tuż po zakończeniu spotkania.

Warszawiacy zakończyli rywalizację grupową na czwartej pozycji. Ekipa z Heidelbergu wskoczyła zaś na drugie miejsce w tabeli i to ona zagra w play-inach, podobnie jak trzeci Promitheas. Rytas przeszedł bezpośrednio do 1/8 finału.