Legia prowadziła 48:27 w kluczowym meczu LM. Potem niewiarygodne sceny

Liga Mistrzów FIBA od lat nie należy do najprzyjemniejszych rozgrywek dla polskich klubów koszykarskich. Po raz ostatni nasz zespół awansował w niej do fazy pucharowej w sezonie 2017/18. Dokonał tego Stelmet Zielona Góra, który ostatecznie odpadł w 1/8 finału. Od tamtej pory ta sztuka nie udała się nikomu, nawet pomimo reformy rozgrywek. Od sezonu 2020/21 wprowadzono osiem czterozespołowych grup, z których awans przysługuje aż trzem drużynom. Nasze kluby konsekwentnie jednak kończyły zmagania na czwartych miejscach. Ogromną szansę na odwrócenie tego trendu miała teraz Legia Warszawa.
Mistrzowie Polski po pięciu kolejkach zajmowali drugie miejsce w tabeli grupy A z dorobkiem siedmiu punktów. Problem w tym, że tyle samo miały 3. MLP Academics Heidelberg i 4. Promitheas Vikos Cola. A ponieważ ten ostatni zespół sensacyjnie pokonał w środę liderujący Rytas Wilno (które awans zapewniło sobie wcześniej) 111:95, Legia w środowym spotkaniu również musiała zwyciężyć.
Jej rywalem w ostatnim meczu grupowym było niemieckie MLP Academics Heidelberg. Mecz na warszawskim Torwarze początkowo układał się wręcz znakomicie. Pierwszą kwartę Legioniści wygrali 21:11, a na przerwę schodzili przy prowadzeniu 48:27. Wtedy rozpoczął się prawdziwy dramat.
W trzeciej odsłonie Legia niemal całkowicie roztrwoniła 21-punktową zaliczkę. Dość powiedzieć, że w tej części jej zawodnicy trafili do kosza tylko pięć razy, z czego trzy z rzutów wolnych (za jeden punkt). Na czwartą kwartę wychodzili więc z przewagą raptem dwóch "oczek" 56:54. Na szczęście w ostatnich 10 minutach ich gra nie wyglądała już tak dramatycznie. Ostatecznie skończyło się wynikiem 69:69, a zatem do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.
Ta również nie wyłoniła zwycięzcy, bo na tablicy wyników było 78:78. W związku z tym rozegrano jeszcze jedną. Niestety nie ułożyła się ona po naszej myśli. Legia przegrała różnicą pięciu punktów 83:88. - W połowie meczu absolutnie nic tego nie zapowiadało. Szok i niedowierzanie - mówlili komentatorzy TVP Sport tuż po zakończeniu spotkania.
Warszawiacy zakończyli rywalizację grupową na czwartej pozycji. Ekipa z Heidelbergu wskoczyła zaś na drugie miejsce w tabeli i to ona zagra w play-inach, podobnie jak trzeci Promitheas. Rytas przeszedł bezpośrednio do 1/8 finału.