Tak trener Spurs potraktował Sochana w meczu z Lakers

Jeremy Sochan pomógł San Antonio Spurs w awansie do ćwierćfinału Pucharu NBA. Na tym etapie Teksańczycy rywalizowali na wyjeździe z Los Angeles Lakers, zwycięzcami pierwszej edycji rozgrywek (obecna jest trzecią).

Jeremy Sochan patrzył, jak jego koledzy z San Antonio Spurs ogrywają Los Angeles Lakers w Pucharze NBA

Gospodarze wyszli na mecz najsilniejszą możliwą piątką z LeBronem Jamesem oraz Luką Donciciem, podczas gdy u gości dalej brakuje Victora Wembaynamy - co do reprezentanta Polski, to zaczął on na ławce rezerwowych.

Pierwszą kwartę Spurs wygrali 39:30, a przed przerwą powiększyli prowadzenie do 70:58 (a mieli nawet 18 punktów przewagi). Po trzeciej odsłonie potrafili odjechać na ponad 20 pkt, a na jej zakończenie mieli wynik 104:87. Prowadzenia nie oddali już do końca, mimo że ostatnia kwarta należała do Lakers, którzy zniwelowali różnicę do nawet jednocyfrowej, ale później goście znów odskoczyli i wygrali 132:119.

Kalifornijczykom nie pomogła kapitalna postawa strzelecka Doncicia (35 pkt, osiem asyst) czy Marcusa Smarta (26 pkt) oraz to, że James otarł się o triple-double (19 pkt, 15 zbiórek, osiem asyst). U Spurs najlepszy był Stephon Castle (30 pkt, ponadto 10 zbiórek), do granicy 20 pkt dobił też De'Aaron Fox.

A co z Sochanem? W jego przypadku zespołowy sukces ma gorzki posmak, bowiem trener Mitch Johnson nie wpuścił go na parkiet ani na moment. Tak jak dwóch innych zawodników, a dwóch kolejnych zagrało po minucie.

Jeremy Sochan z ławki oglądał wielkie zwycięstwo San Antonio Spurs. Teraz mecz z mistrzami NBA

Dzięki zwycięstwu nad Lakers teksańska drużyna awansowała do turnieju Final Four, który zostanie rozegrany w dniach 13-16 grudnia w Las Vegas. Jej półfinałowym przeciwnikiem będą Oklahoma City Thunder, mistrzowie NBA, natomiast w drugiej parze zmierzą się Orlando Magic oraz New York Knicks.

Dodajmy, że spotkania Pucharu NBA liczą się do bilansu sezonu zasadniczego, wyłączając mecz o tytuł. Zatem po czwartkowym starciu Spurs mają bilans 17 zwycięstw i siedmiu porażek. Dokładnie taki sam jak Los Angeles Lakers, którzy są czwarci w tabeli Konferencji Zachodniej, a Jeremy Sochan i spółka piąci. Prowadzą Thunder (24-1).

